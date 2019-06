Mit freundtlichen Grüßen.

Zur aktuellen Neuveröffentlichungsreihe der ersten Werke von OHRENFEINDT gehört auch "Mit Vollgas & Blaulicht", das ursprünglich 2007 erschienen ist. Allerspätestens mit dem berühmten dritten Album hatte die Hamburger Hardrockband um Bassist und Sänger Chris Laut ihren charakteristischen Stil gefunden.

In Gestalt der Bandhymne 'Ohrenfeindt' und des Titellied-Krachers, der wohl den Begriff Vollgasrock für die Gruppe etabliert haben dürfte, eröffnet die Scheibe mit einer klaren Ansage in Sachen Hardrock aus St. Pauli. Weitere satte Knaller im Patronengurt des Trios sind 'Rock'n'Roll Mädchen' und 'Papas Liebling' mit einem kleinen 'Dirty Deeds'-Zitat. Des Weiteren punkten die Slidegitarrennummer 'Spiel mit dem Feuer' und der Boogie 'Autobahn' samt Klavier und Mundharmonika. Dass die Truppe maßgeblich von AC/DC beeinflusst ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Überdeutlich wird das an 'Komm schon und hol's dir', bei dem Riffs, Bass und Hintergrundgesang schon sehr deutlich am Vorbild orientiert sind. Dass Chris Laut neben den üblichen Rocker-, Biker- und St. Pauli-Klischees auch Gefühle wie Melancholie ('Fernweh'), Enttäuschung und Orientierungslosigkeit ('Paul') sowie Traurigkeit ('Traurig aber wahr') thematisiert und sie auch musikalisch passend ausdrückt, macht die Scheibe nur ehrlicher, denn das richtige Leben ist ja auch nicht der Ponyhof von Wacken.

Als sinnvollen Bonus enthält die Neuauflage die ebenfalls 2007 als Auskopplung des Albums veröffentlichte EP "Fernweh". Deren B-Seiten befanden sich nicht auf dem originalen Langspieler. Hier warten noch ein paar zusätzliche Klopper, von denen vor allem 'Rockstar' zu nennen ist. Leider sind die Stücke auf der CD-Hülle in der falschen Reihenfolge angegeben.

Album wie EP sind rundum starke, typische Arbeitsproben des OHRENFEINDTs. Das Album wurde für diesen Re-Release von den Originalbändern neu gemastert. Genau wie die übrigen Alben dieser Serie erscheint auch "Mit Vollgas & Blaulicht" als CD und LP.