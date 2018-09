Gewohnt gute Kost der St. Pauli-Rocker!

Es gibt Bands, da hat man grundsätzlich eine gewisse Erwartungshaltung und diese wird hier voll und ganz erfüllt. Der Name OHRENFEINDT steht für handgemachte Rockmusik ohne Schnörkel und mit Texten, die aus dem wahren Leben stammen. Diese sind hier und da vielleicht etwas platt, aber hey, viele englische Ergüsse sind da auch nicht viel besser, wenn man sie übersetzt. Wenn wie hier auf "Tanz Nackt", übrigens ein herrlicher Albumtitel, über die nicht mehr passenden alten Hosen in der sehr coolen Nummer 'Voodoo' gesungen wird, dann ist das doch eine Sache, die viele von uns betrifft, inklusive meiner Person. Und reif für den 'Rock 'n' Roll Psychiater' sind wird doch alle, oder? Die richtige Mucke hilft in allen Lebenslagen, das kann ich bestätigen. Bei der Scheibe einfach die Anlage aufdrehen, und schon hat man gute Laune. "Tanz Nackt" rockt wie Sau, und das ist auch gut so! Bevor ich es vergesse, bei den Jungs aus St. Pauli geht es ab und zu auch um ernstere Themen, wie im bluesigen 'Wenn das alles nicht mehr wehtut', in dem es um die Verarbeitung einer Trennung geht. Bei der Nummer bedient übrigens Keyboard-Legende Don Airey (RAINBOW, DEEP PURPLE) die Hammondorgel.



"Tanz Nackt" ist wieder einmal eine runde Sache für alle Fans von OHRENFEINDT, die dürfen hier bedenkenlos zuschlagen. Freunde anspruchsvoller Kost hingegen werden hier wohl weiterhin einen großen Bogen machen. Mir hingegen schmeckt eine Currywurst genauso gut wie ein schönes blutiges Filetsteak. Jeder weiß doch, dass einseitige Ernährung nicht gesund ist! Das gleiche gilt auch für Rockmusik, die es in den unterschiedlichsten Facetten gibt. Und die Mucke von OHRENFEINDT ist ein davon.