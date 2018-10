Undifferenzierter Krach.

Drei Nummern, alle exakt 13 Minuten lang, und alle tragen sie den gleichen Namen: In der Welt von OKSENNUS ist so manches ziemlich merkwürdig, vor allem aber der musikalische Output der ziemlich durchgeknallten Finnen, deren avantgardistischer Ansatz schon nach wenigen Minuten ins Chaos führt und von dort auch nicht mehr zurückkehrt. Denn nach dem anfänglichen Gerumpel präsentiert OKSENNUS zunächst eine Reihe verquerer Death-Metal-Arrangements, landet schließlich in Industrial-ähnlichen Sphären und endet mit einer Lärmorgie, die jeden Ansatz von Struktur im Keim erstickt.

Dennoch scheint es ganz so, als würde OKSENNUS die Kontrolle bewahren, denn so durcheinander und verworren die Songs von "Kolme Toista" auch klingen, sie sind kein aufgewirbelter Extrem-Crossover, bei dem es ausschließlich um den polarisierenden Effekt geht. Die Finnen suchen nach neuen Ausdrucksformen, wollen Abgefahrenes kreieren und dabei den finsteren Kern ihres musikalischen Outputs beibehalten, finden aber leider keine adäquate Lösung, den Noise griffig zu gestalten. Das 'Toinen'-Triple ist zu undurchsichtig, bringt keine Orientierung mit und verläuft irgendwann im Sande, weil keine echten Reizpunkte vorhanden sind.

Schade? Nun, das liegt ganz daran, aus welcher Perspektive man die Scheibe betrachten mag. Würde sich alles einzig und alleine auf den Faktor Innovation beziehen, müsste man "Kolme Toista" sicherlich ein paar Pluspunkte spendieren. Nimmt man aber einfach nur das, was am Ende aus den Boxen knallt (und das ist nun mal die wahrscheinlichere Option), erlebt man nicht mehr als pures Chaos und lärmige Sounds, die nicht sonderlich nachhaltig sind. Oder kurz und knapp: Die Platte ist verzichtbar!