Nachdenklich, harmonisch und bisweilen wunderschön!

Eine komplette Dekade hat John Mark Lepham an den Songs des neuen OLD FIRE-Albums gearbeitet, ist tief in sich gegangen und hat schließlich Emotionen in sich selbst geweckt, deren nachdenkliche Grundstimmung gleichzeitig das fesselnde Momentum der 13 Stücke von "Songs From The Haunted Sotuh" geworden ist. Lapham agiert enorm introvertiert, schwebt zwischen der Leichtigkeit beschwingter Folk-Songs und der Schwerfälligkeit melancholischer Harmonien, färbt sein material bisweilen düster und traurig, bewahrt sich bei der Gestaltung der Melodien aber einen steten Hoffnungsschimmer, mit dem er sich schließlich in allen Nummern wieder aus der Lethargie zu lösen weiß.



"Songs From The Haunted South" ist eigentlich eine Platte für die verträumten Herbstmomente, ein musikalischer Road Trip, der auch die dunkleren Seelen erreicht, sich letztendlich aber trotzdem über die vielen schönen Harmonien definiert, die zwischen Folk- und Ambient-Malereien entstehen. Der Songwriter ist extrem darum bemüht, seinen Nummern einen dezenten experimentellen Anstrich zu verpassen, sie aber dennoch mit minimalistischen Mitteln darzustellen, was angesichts der großen Anzahl zusätzlicher Gastakteure vielleicht befremdlich anmuten mag, an sich aber durchaus schlüssig ist. Lapham hat für alle 22 Musiker, die an "Songs From The Haunted South" mitgewirkt haben, einen passenden Song, kann sich vor allem auf die vielen tollen vokalen Darbietungen freuen, die ihn letztlich auch darin bestärkt haben, trotz der langen Entstehungszeit und der damit verbundenen Geduldsprobe am ball zu bleiben. Warum konkret eine ganze Dekade verstreichen musste, bis die OLD FIRE-Kompositionen endgültig im Kasten waren, wird der Ersteller sicherlich selbst am besten wissen, ist aber eigentlich nicht relevant. Entscheidend ist eigentlich nur, dass "Songs From The Haunted South" am Ende in die Läden gestellt werden konnte - denn als vermeintliches Lebenswerk von Mr. Lapham reflektieren sie eine ganz besondere musikalische Gedankenreise.



Anspieltipps: Helix, Bloodchild, The Orchids