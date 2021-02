Gelungener Auftakt.

OLD RUINS ist eine frische Band aus Gelsenkirchen, die überwiegend aus Mitgliedern von FIRESTORM besteht (nicht die Frankfurter!). Nicht ganz so melodisch und bei weitem nicht so fröhlich geht es also in der alten Ruine zu, die laut Promozettel irgendwo zwischen Post Black Metal und Heavy Metal ihre Fundamente hat. Folgerichtig also, dass das Ruhrpott-Quartett sich im Booklet bei DEMONAZ für die Inspiration bedankt, denn genau in dessen Solo-Fahrwasser schwimmen die sechs Songs der in Eigenregie aufgenommenen und vertriebenen Debüt-EP.

Kurze, knackige Songs mit ganz bodenständigen Riffs und schwarzmetallischer Attitüde gehen immer, völlig egal in welche Genre-Schublade man das einsortieren möchte. Wenn wir aber schon beim DEMONAZ-Vergleich sind, ist dessen Material definitiv stärker im klassischen Black Metal verwurzelt als dies bei OLD RUINS der Fall ist. Mir gefallen die Songs tatsächlich besser, wenn sie wie angeschwärzter Heavy Metal ('The Desert Sands') klingen und nicht wie metallisierter Post Rock ('Risen From The Grave'). Durch die Bank stark ist aber in beiden Richtungen das Gefühl für Melodien - hier macht sich ganz sicher die sonstige musikalische Umgebung der FIRESTORM-Musiker bemerkbar. 'Sescheron's Fall' bringt den Sound der OLD RUINS übrigens am besten auf den Punkt.

Ein hübscher Auftakt ist das geworden, und da sich zurzeit nicht wirklich viele Bands auf ähnlichen Spielwiesen tummeln, sollten Fans von düsterer Musik mit offenen Ohren mal bei Bandcamp antesten. Ein Besuch in der verbotenen Stadt ist dafür ja glücklicherweise nicht erforderlich.