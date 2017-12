Dritte Werkschau der beliebten Rampensau!

Wer kann schon noch mitzählen, auf wie vielen Platten Nick Oliveri sich bis heute verewigen durfte? Der Mann hat mit MONDO GENERATOR, QUEENS OF THE STONE AGE und KYUSS das Stoner-Genre maßgeblich geprägt und nebenbei in allerhand Projekten mitgearbeitet, deren Auflistung hier wohl den Rahmen sprengen würde.

Damit die Fans aber nicht die Übersicht über die Highlights auf all den Singles, Splits, EPs und dergleichen verlieren, hat der legendäre Bassist jüngst die "N.O. Hits At All"-Reihe ins Leben gerufen, auf denen er ausgwewählte Tracks noch einmal zusammenfasst und in komprimierter Form ein zweites Mal zur Veröffentlichung freigibt - und das natürlich stilecht in der Vinyl-Variante.

Die dritte Werkschau ist dabei zugleich auch seine beste: mit 'R n R Outlaw' und 'Luv Is Fiction' verneigt sich der Tieftöner ehrfürchtig vor all seinen Classic-Rock-Einflüssen, 'Medication' und das spitzfindige 'Kyuss Dies' blicken auf seine dreckigen Experimente bei den Wüstenrockern zurück, 'Country As Fuck' ist ein bärenstarker Punk-Rocker, und das ebenfalls rotzige Cover des BLACK SABBATH-Gassenhauers 'The Mob Rules' gehört auch zu den besten Varianten eines Songs, an dem sich schon mehrere Dutzend unterschiedlicher Acts versucht haben - doch Nick Oliveri und seine damalige Begleitung haben dem Song auf jeden Fall noch einmal neues Leben eingehaucht!



Sechs Songs in 25 Minuten sind vielleicht nicht die allerfetteste Ausbeute, aber da alle sechs Nummern auch absolute Volltreffer sind, wird man darüber nicht länger streiten wollen. Der Titel ist dementsprechend absurd, denn "N.O. Hits At All - Vol. 3" beinhaltet einige der größten Momente in der Karriere dieses umtriebigen Bassisten und Songwriters!



Anspieltipps: Kyuss Dies, Country As Fuck, Luv Is Fiction