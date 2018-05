Der letzte Part der Archiv-Aufbereitung

Nick Oliveri macht Schluss - zumindest mit seiner endlosen Reihe kunterbunter Raritätensammlungen, die er in den letzten Monaten regelmäßig in die Umlaufbahnen des Stoner-Kosmos geschossen hat. Aber mit dem Schlusspunkt seiner "No Hits At All"-Serie markiert er auch den bislang besten Sampler mit Material aus dem eigenen Fundus. Denn die vierte Scheibe mag es punkig und hat noch mal mächtig Feuer im Hintern - wenn auch nur für schmale 18 Minuten.



Doch die kurze Dauer der letzten EP schließt eben nicht aus, dass Oliveri noch einmal alle Energiereserven bündelt und die vielleicht coolsten Archivtracks seiner Laufbahn zusammenfügt. Bereits im Opener 'Walk On' rotzt er sich herrlich räudig durch einen dreckigen Punk-Rocker, getoppt vom megakurzen, aber doch sehr intensiven Abriss 'Fuck You Up And Get High', in dem schon fast grindiges Niveau erreicht wird. Doch auch sonst steht "No Hits At All Vol. 4" voll und ganz in der Tradition des Punks; die RAMONES erhalten in 'Susy Is A Headbanger' einen feinen Tribute-Song, 'Super Hero' setzt ebenfalls auf Gute-Laune-Atmosphäre, und mit 'Identify, Isolate, Manipulate' und 'Hanging Low' schlägt der gute Herr schließlich die Brücke zu seinen Arbeiten mit MONDO GENERATOR und präsentiert astreinen, furztrockenen Wüstensound.



Der einzige Wermutstropfen dieser Scheibe ist ihre sehr reduzierte Spieldauer; ansonsten ist der Abschluss der Raritätenserie ein absolut lohnenswertes, lässig rockendes Werk.



Anspieltipps: Hanging Low, Walk On