Legendärer Kriegsschrei.

Es war Weihnachten 1984, ich war gerade neun Jahre alt, da bekam mein älterer Bruder eine LP geschenkt, deren Cover mich ein wenig erschrak. Metzelnde Krieger mit blutigen Äxten und Schwertern waren zu sehen, auf der Rückseite baumelte ein Körper an einem Strick und auch die Musiker waren zumindest ein klein wenig furchterregend. Vor allem der Sänger mit seinem Schwert. Ja, damals konnte OMEN zumindest die Kids noch ein bisschen verschrecken. Natürlich habe ich die Musik allem Schrecken zum Trotz dennoch gehört und war - und hier kommt der Part, den ihr nicht erwartet habt - nur mäßig begeistert. Ich kannte bereits TWISTED SISTER und ACCEPT, welche ich beide besser fand und mein Interesse an "Battle Cry" erlosch dann erst einmal eine Weile. Gelegentlich hörte ich die Platte aus dem Zimmer meines Bruders schallen, aber so richtig packen konnte es mich nicht. Ich war damals erstaunlich selektiv.



Irgendwann 1996 oder 1997 kam ein Kumpel vorbei und erzählte mir von seiner tollen Neuerwerbung. Eine numerierte Version eines Untergrundklassikers, der gerade wiederveröffentlicht wurde und total geilen Power Metal beinhalten sollte. Er macht ein großes Staatsgeheimnis darum, welche Scheibe es ist, doch natürlich erkenne ich den Opener 'Death Rider' nach wenigen Takten. Und doch ist irgendetwas anders, denn dieses Mal zuckt der Fuß beinahe unweigerlich mit, Kenny Powells Riffs animieren zum Headbangen, J.D. Kimballs raue, kraftvolle Stimme klingt fantastisch und die Faust wird bei 'Battle Cry', 'Die By The Blade' oder 'The Axeman' wild in die Luft geworfen. Doch, die Scheibe ist völlig großartig. Purer, kraftvoller, immer leicht episch anmutender Heavy Metal, der eine Blaupause für das darstellt, was heute meist schlicht US Metal genannt wird.



Ich erzähle euch das aber nicht nur aus einer Laune heraus, sondern weil MetalBlade die ersten drei OMEN-Alben im schlichten Digisleeve neu auflegt. Natürlich ist es ein Remaster, der allerdings keinen wahnsinnig großen Unterschied macht; dazu gibt es als Bonus 'Torture Me' undeine Liveversion von 'Battle Cry' aus dem Jahr 1986 sowie neue Linernotes von Kenny Powell. Da die Bonustracks bereits auf der 2003er-Auflage waren, sind diese für langjährige Fans aber wahrscheinlich kein riesiger Kaufanreiz. Wer aber auf traditionellen Heavy Metal aus den Achtzigern steht und immer noch kein OMEN-Album sein Eigen nennt, der sollte hier ganz zwingend zugreifen, zumal dieses hier zum kleinen Preis in die Läden kommt. Klassiker.