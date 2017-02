Verflucht. Noch ein Klassiker.

Neben "Battle Cry" und "Warning Of Danger" wird natürlich auch der dritte Klassiker aus dem Hause OMEN von MetalBlade dieser Tage wiederveröffentlicht. Und auch dieses Mal gibt es "The Curse" wieder im Verbund mit der feinen "Nightmares"-EP.



Für mich persönlich ist "The Curse" vielleicht sogar mein Favorit in der OMEN-Diskographie. Ohne an Härte und Power einzubüßen, wird es hier nämlich eine Spur melodischer und machen Songs der Marke 'Kill On Sight', 'Holy Martyr', 'Teeth Of The Hydra' und meinen Favoriten 'At All Cost' zu großen Hymnen. Den Mix aus Energie und Melodie haben Kenny Powell und seine Mannen zuvor in meinen Ohren nie ganz so gut hinbekommen. Überraschend ist höchstens, dass J.D. Kimballs raue, kräftige Stimme auch in den melodischen Momenten eine astreine Figur abgibt.



Die EP beinhaltet neben dem fantastischen Titelsong 'Nightmares' vor allem das saucoole, kurze 'Shock Treatment', ein echter Smasher, der sofort in Beine und Fäuste geht. Dazu gibt es je einen Song der ersten drei Alben und eine Liveaufnahme von AC/DCs 'Whole Lotta Rosie'.



Sonstige zusätzliche Songs im Vergleich zur Version aus dem Jahr 1996 gibt es nicht, so dass Besitzer dieser Variante hier nicht zwingend zugreifen müssen. Wer hier allerdings noch eine Lücke hat, sollte diese jetzt schließen.