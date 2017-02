Keine Gefahr beim Klassikerkauf.

Die Geschichte wie ich einst "Warning Of Danger" entdeckt habe, ist sehr viel schneller erzählt als bei "Battle Cry". Als ich das Debüt von OMEN im zweiten Anlauf zu schätzen gelernt hatte, landeten die beiden Nachfolger natürlich auch recht schnell in der einheimischen Sammlung.



Qualitativ sind die Unterschiede zwischen den ersten drei Alben in meinen Ohren relativ gering. "Warning Of Danger" wirkt etwas ausgefeilter und weniger roh als das Debüt. Bei 'March On' setzt die Truppe auch mal auf eher getragenes Tempo, 'Don't Fear The Night' oder 'Make Me Your King' darf man gar als episch bezeichnen, während es auf der anderen Seite mit 'Ruby Eyes (Of The Serpent)' sowie 'Termination' echte Hits gibt und das famose Instrumental 'V.B.P.' für gute Laune sorgt. Da vermisst man nicht mal die markante Stimme J.D. Kimballs.



Wie auch "Battle Cry" erscheint "Warning Of Danger" zum fairen Preis im Digisleeve. Als Bonus gibt es noch eine Liveversion von 'Termination', die im Jahre 1986 aufgenommen wurde und bislang nur auf der 2003 erschienenen Box mit "Battle Cry" und "Nightmares" erhältlich war. Kein zwingender Doppelkaufgrund, aber ein netter Bonus.



Insgesamt gilt auch hier, dass es sich um einen echten Klassiker des US-Metals handelt, den ihr euch spätestens jetzt ins Regal stellen müsst.