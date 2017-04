Prog Metal, wie er sein sollte.

Manchmal erreicht drittklassiges Material Verkaufserfolge und Medienaufmerksamkeit, und dann werden wieder echte Perlen übersehen wie diese hier. Da haut die kanadische Gruppe OMNISIGHT ihre fantastische EP "The Power Of One" raus, die jeden begeistern müsste, der dem von DREAM THEATER losgetretenen Prog-Metal-Sturm etwas abgewinnen kann, und keiner merkt's.



Die Jungs vermissten anspruchsvollen Prog, der auch krachende Gitarren und griffige Hooklines enthält, und da haben sie eben angefangen, das selbst zu machen. So hat der Vierer mit zwei Leadgitarren auf seine Fünf-Track-EP jede Menge Melodien, wuchtiges Geschrammel, Frickeleien, Taktwechsel und gerne auch im Doppel gespielte Soli gepackt. Der Sound bringt eine große Portion klassischen Heavy Metal, eine Prise Grunge und Chöre wie aus dem Mainstream-Rock in einer stimmigen Kombination zusammen. Die Stimme des Sängers ist für diese Art Musik zwar etwas mager, aber das stört nicht weiter.



'Shift The Paradigm' gefällt ebenso wie 'Resistance' sofort mit abgehackten Riffs, Headbanger-Chorus und den Instrumentalpassagen, wobei man als winzige Kritik anmerken kann, dass das Leadbreak im zweiten Stück vielleicht einen Tick zu langsam ist. Das über sechsminütige 'Seven Sisters' trumpft mit seinem Aufbau, der in erstaunlicher Weise die luftigen Strophen mit dem mächtigen Gitarren verbindet, auf. 'Fall Of The Empire' ist ein starkes Instrumental, mehr muss ich wohl nicht sagen. 'Power Of One' schließlich beendet die Scheibe mit einem beachtlichen Zusammentreffen von Melodie, Härte und Vertracktheit.



Seit 2012 hat OMNISIGHT vier Tonträger veröffentlicht. Wünschen wir der Band und uns, dass sie bald ihren Durchbruch erlebt.