So geil ist waviger Gothic Rock!

Was mag die Musiker von ON THE FLOOR nur dazu bewogen haben, im Anschluss an ihr Debütalbum wieder in die Isolation zurückzugehen. Anderthalb Dekaden sind verstrichen, seit "Under A Heart-Shaped Sun" das Licht der Welt erblickt hat, und obschon die Platte seinerzeit sehr positives Feedback erlangte, konnte sie die Beteiligten nicht motivieren, weiterhin am Ball zu bleiben. Das jüngst gestartete Comeback kommt daher auch ein wenig überraschend, ist aber umso mehr zu begrüßen, dass die Band sofort wieder ins Studio gewandert ist, um einen neuen Longplayer einzuspielen. Und ganz gleich, wer die glückliche Idee hatte, ON THE FLOOR wiederzubeleben - er hat meinen Dank, denn die Mannen aus Hamburg haben mit ihrem zweiten Silberling eine der besten Gothic/Wave-Platten der letzten Jahre eingeschoben. Einfach so ...

"Made Of Scars" ist vor allem eines: verdammt eingängig. Und dann noch ein zweites: unglaublich kraftvoll. Die Band treibt die Melodien mit richtig viel Volumen durch die Boxen, brilliert mit wunderbaren Gesängen, verkauft hierbei jede einzelne Emotion absolut glaubwürdig und schafft es schließlich, mit abwechslungsreichem Songwriting auch die Spannungskurve steil zu gestalten. Egal ob es ein wenig bedächtiger zugeht wie in 'Shine On', mit wuchtigen Refrains neue Hits produziert ('Sweet Misery', 'Everybody Kills One') oder die Vergangenheit mit den beiden Remixes ins Hier und Jetzt zurückholt: "Made By Scars" ist ein überraschend starkes Geschoss und tut gerade so, als wären seine Gestalter niemals von der Bildfläche verschwunden. Schön wäre jetzt nur noch, wenn ON THE FLOOR weiter dranbleibt und es nicht bei dieser einen Gelegenheit belässt. Denn auch wenn es extrem schwer werden dürfte, das neue Album irgendwann zu toppen, ist das Leistungsniveau momentan verdammt hoch. Gut gemacht!

Anspieltipps: Shine On, Everybody Kills One, Heaven