Rotzig, dreckig, aber leider viel zu kurz.

Ziemlich schade, dass ON TOP ungefähr drei Jahrzehnte zu spät in der Szene aufschlägt. Auf dem Höhepunkt der Glam-Rock-Phase Ende der 80er hätten die Jungs aus Philadelphia sicherlich ein gewaltiges Wörtchen mitreden können, hätte man den Stoff von "Top Dollar" noch auf Albumdistanz ausgeweitet und mit frechen Tracks wie 'Lovin' The Devil' und 'Everything' den Schweiß von der Decke tropfen lassen.



Doch das Trio kann sicher auch auf Glanz und Glamour verzichten, andernfalls würde man keine solch dreckigen Sounds produzieren, wie sie auf der neuen EP vorzufinden sind. "Top Dollar" erinnert immer wieder an die Hollywood-Bands der späten 80er, freut sich aber über eine zeitgemäße Produktion und ist am Ende wohl genau der Stoff, den man von Acts wie RATT heute noch mal gerne hören würde. Und da die Band sich nicht um melodiöses Einerlei schert, sondern lieber den Punk raushängen lässt, stellt sie auch schnell klar, dass der schnelle Dollar nicht das große Ziel ist.



Un doch könnte er schon bald in die Taschen der drei Musiker fließen, sollten diese sich schleunigst wieder ins Studio begeben und ihr erstes vollständiges Werk einrotzen. "Top Dollar" und die ihm innewohnende Energie machen definitiv Bock auf mehr!



Anspieltipps: Everything, Walk The Walk