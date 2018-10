Kopfhörer auf, Augen schließen und sich entführen lassen!

ONCE, eine Band aus NRW, bezeichnet ihren Musikstil selbst als "Dramatic Metal". Ich würde ihn sogar noch etwas weitreichender als "dramatische, epische, symphonische Fantasy-(Film)musik" beschreiben. Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Wer ein Faible für Fantasyfilme oder Fantasy-Rollenspiele hat, kann beim Anhören wunderbar seine Gedanken fliegen lassen und sich im eigenen Kopfkino Geschichten ausdenken.

ONCE wurde 2012 von Alina Lesnik (Vocals & Lyrics), Marco Paulzen (Guitars, Bass & Grim Vocals), Frank Wypchol (Keys, Piano & Orchestrations) sowie Alexander Hey (Drums) gegründet. Dabei stechen bei "After Earth" besonders die wunderbar gelungenen, orchestralen Kompositionen heraus, begleitet von Alinas unglaublicher Stimme. Sie haucht den Songs eindrücklich Leben ein und sorgt für eine enorm vielschichtige Stimmung. Bei 'Distorted Smiles' und 'The Final Stage' werden die Musiker übrigens von Shir-Ran Yinon (Krayenzeit, Haggard, ex-Eluveitie und viele andere Bands) an der Violine begleitet. Einen Eindruck der Musik von ONCE kann sich der geneigte Leser mit 'The Hour Of Eden's Fall' und 'Distorted Smiles' verschaffen, die als offizielle Videos bei Youtube verfügbar sind.

Fazit: Alle, die epischen, symphonischen Metal gepaart mit hervorragendem weiblichen Gesang mögen und dabei noch auf ebensolche Filmmusik stehen, kommen eigentlich nicht an ONCE vorbei. Und wenn sich die Band noch überlegt, als zukünftiges Schmankerl eine komplett instrumentale Version aller Titel herauszubringen (z.B. als Bonus-CD), dann wäre das der absolute Hammer.