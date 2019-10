Nichts besonderes? Egal, es killt dennoch mächtig!

Es ist ein Prototyp, aber doch ein verdammt guter: ONCE AWAKE bemüht sich erst gar nicht um die Neugestaltung des Rads, sondern setzt die Trümpfe auf vielen bewährten Trademarks. So gibt es auch auf dem zweiten Album rassigen Metalcore mit vielen angenehmen Aggro-Einschüben, aber auch genügend melodischen Stoff hymnischer Prägung. Mindestens die Hälfte der Songs, die auf "Inside The Storm" platziert wurden, sind als Ohrwürmer zu identifizieren, während die anderen Nummern immer noch höchste Standards bedienen und Anhängern der fast schon verloren geglaubten "The End Of Heartache"-Ära ein breites Lächeln auf den Mund zaubern dürften. KILLSWITCH ENGAGE und HEAVEN SHALL BURN sind definitiv zwei der markantesten Einflüsse, die man dem Nachfolger von "Ever So Cold" zwei jahre nach dessen Release zuschreiben muss. Aber auch die etwas rabiatere Zunft des modernen Metals hat Spuren hinterlassen - viele wahrhaftig stürmische Offensiven sind der klare Beweis, den ONCE AWAKE gleich in allen zehn Stücken zu erbringen gedenken.



Von daher darf man die Kritik eigentlich nur dort ansetzen, wo die Originalität auf der Strecke bleibt, doch selbst das ist in keinem Augenblick von "Inside The Storm" wirklich ein Problem. Die feinen Widerhaken entschädigen für jedweden Mangel an Eigenständigkeit, den man den Norwegern vorwerfen könnte. Und auch die aufgefetteten Grooves sind Indizien für die strikte Entschlossenheit dieses Zweitlings. Da auch in Sachen Dramaturgie und Dynamik beide Daumen nach oben dürfen, verdient dieses Album folgerichtig auch eine klare Empfehlung - insbesondere dann, wenn man von seinen Heroen nicht mehr in jenem Maße bedient wird, wie man es sich zuletzt gewünscht hätte. Fans der ersten beiden KSE-Scheiben kommen daher gar nicht an "Inside The Storm" vorbei. Und das dürften ja auch nicht gerade wenige sein!



Anspieltipps: Live Life On, Cynical Era, Evil Within