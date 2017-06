Auf's Maul!

Bei der gesammelten Erfahrung, die bei ONEGODLESS aufeinandertrifft, ist es eigentlich kaum zu glauben, dass sich die niederländische Truppe ganz ohne Label auf den Weg macht, um für den ersten Output zu werben. Auf "Mourner" erlebt man, was geschieht, wenn sich (teils ehemalige) Mitglieder von PESTILENCE, CYNIC und TEXTURES auf einen komplett neuen Konsens einigen und von ihren einst eher progressiven Ideen vollständig Abstand nehmen. Die Nachfolgetruppe von MOURN beschäftigt sich nämlich ausschließlich mit brachialen Grooves im neueren PANTERA-Style, umkurvt den Mainstream durch vereinzelte Sludge-Passagen, nähert sich dann aber wieder schrittweise, wenn ein paar wabernde Stoner-Grooves den brutalen Stoff kurzfristig auf den Boden zurückholen.



Im Großen und Ganzen gibt es auf "Mourner" allerdings kräftig aufs Maul, und das auch mit der nötigen Energie in der Performance. Dummerweise geht im Zuge dessen auch jeglicher Ansatz von Variation flöten, denn in der Summe sind alle zehn Tracks (plus Intro) darauf ausgerichtet, in mittleren Tempolagen mit immergleichen Groove-Strukturen die Faust anzusetzen. Dass diese auch zielsicher ein paar blaue Augen schlägt, liegt in der Natur der Sache. Doch wenn man sich vorstellt, dass hier Musiker mit wirklich beachtlichen handwerklichen Fähigkeiten am Werk sind, am Ende aber fast ausschließlich nach dem simplen Schema F gearbeitet wird, ist zumindest der kreative Teil von "Mourner" arg enttäuschend.



Dennoch solltre sich niemand zurückhalten, der mal gerne wieder eins aufs Fressbrett bekommen will und von den alten Schoten von DOWN bis PANTERA langsam aber sicher gesättigt ist. Innovatives Songwriting muss man zwar ebenso wenig erwarten wie langfristiges Potenzial. Aber für den Moment ist das neue ONEGODLESS-Album ein Garant für einen zielstrebigen Gewaltausbruch!



Anspieltipps: Countless Hours, My Blood