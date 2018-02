Coveralbum des BLINDSIDE BLUES BAND-Gitarristen

Sein Name ist in der Szene längst etabliert, schließlich hat Mike ONESKO sowohl als Mitglied der BLINDSIDE BLUES BAND, als auch mit der nach ihm benannten GUITAR ARMY schon mehrfach auf sich aufmerksam machen können. Als Einstand bei seinem neuen Label JIB Machine Records liefert der an sich aus Ohio stammende, jedoch schon seit seiner Jugend in San Francisco ansässige Gitarrist und Sänger nun ein Cover-Album mit seiner MIKE ONESKO BAND, auf dem er seine Einflussquellen offenlegt und seinen Idolen huldigt.

Zwar hätten wir es wohl durchaus erraten, dass er Jimi HENDRIX ('Hey Joe'), FREE ('Wishing Well') und LED ZEPPELIN ('No Quarter') verehrt und auch ansprechend umzusetzen versteht - mit dermaßen mitreißenden Interpretationen von Arthur BROWN‘s 'Fire' oder 'Eleanor Rigby' war jedoch nicht unbedingt zu rechnen. Beeindruckend ist aber bereits der Einstieg ins Geschehen, schließlich lässt uns Mike gleich zwei Exponate aus dem Schaffen von Robin TROWER zu Ohren kommen und versteht es dabei seine Fingerfertigkeit und sein Gespür für emotionsgeladenes Spiel zu beweisen. Wesentlich deftiger greift er dagegen bei der CREAM-Nummer 'Swlabr' in die Saiten und versteht es auch dabei nach allen Regeln der Kunst zu überzeugen.

Allerdings stellt sich im Verlauf der Spielzeit auch heraus, weshalb Mike ONESKO doch eher als Gitarristen geschätzt wird: Seine Gesangsdarbietung geht zwar durchaus in Ordnung, kann aber mit der Kompetenz an der Klampfe nicht mithalten. Daher dürfte diese Scheibe auch in erster Linie für Saitenfetischisten interessant sein.