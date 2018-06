Heimatmusik mit Schmackes.

Eine lange Unterhose an der Wäscheleine, im Hintergrund ein Förderturm, das ganze eingerahmt in Blau und Weiß. Manchmal sagt ein Bild wirklich mehr als tausend Worte, so etwa das Cover von "Zwischen Emscher & Lippe", der neuen EP von ONKEL TOM. Zwischen Emscher und Lippe, damit ist das nördliche Ruhrgebiet geographisch umschrieben, denn die Scheibe ist eine Heimatplatte, die dem Ruhrpott und seinen Einwohnern, dem Bergbau, einem von Arbeit geprägten Leben, dem Alltag der Arbeiter und nicht zuletzt dem FC Schalke 04 huldigt. Und das ist gerade im Titelstück so authentisch gelungen, dass auch ich, der nicht im Ruhrgebiet, sondern im rheinischen Kohlerevier aufgewachsen ist, mich darin wiederfinde (auch wenn wir freilich ganz andere Vorlieben in Sachen Fußball haben).



Dieses Titellied also breitet Kindheitserinnerungen aus, gewinnt durch Onkel Toms rauhe Stimme und die Gitarren eine harte, aber herzliche Atmosphäre, wobei Akkordeon und Orgel, gespielt von Ferdy Doernberg (ROUGH SILK, AXEL RUDI PELL), für eine zusätzliche gemütliche Stimmung sorgen. Die nächsten beiden Stücke zollen dem blau-weißen Lieblingsfußballverein der Band Tribut. Während 'Für die Ewigkeit' nicht von ungefähr an Fangesänge im Stadion erinnert und Torben Höffgen von KÄRBHOLZ mitgrölen lässt, entpuppt sich 'Die Erben des S04' als schmissige Rocknummer. Noch einen Tacken härter ist die abschließende Liveaufnahme von 'Ruhrpott', bei der Tom Angelripper und Mannschaft das Publikum in Erfurt dazu bringen, in diese Hymne auf das Revier einzustimmen.



"Zwischen Emscher & Lippe" ist eine sehr persönliche Scheibe geworden, die mit eingängigen Mitsingmelodien und einem ruppigen Charme punktet. Musikalische Finessen wird man hier nicht finden, aber diese CD werden sich die meisten Hörer hauptsächlich wegen der Texte zu Gemüte führen. Darauf ein Pilsken!