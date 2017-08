Durchgeknallter Kram - undd ein viel zu rasches Ende!

Nun, da es traurige Gewissheit ist, dass THE DILLINGER ESCAPE PLAN sich aus dem aktiven Business zurückziehen wird, ist die Suche nach dem adäquaten Thronfolger natürlich ein Spielchen, das sich bis in den tiefsten Underground zurückzieht. Selbst wenig namhafte Acts wie ONRYO dürften gerne einige Ansprüche erheben, sollte sich der erste Eindruck bestätigen und die Band auch künftig auf jenem Level agieren, welches auf der aktuellen EP vorgegeben ist.

Denn die Mathcore/Deathgrind-Kapelle aus Italien veröffentlicht mit "Muto" ein ziemlich deutliches Statement, das in der Kürze der Zeit einige ziemlich ausgefallene Ideen offenbart und als deutliche Kampfansage an die Konkurrenz auch deshalb seine Wirkung nicht verliert, weil Brutalität und außergewöhnliches Songwriting hier Hand in Hand gehen. Doch es gibt den Wermutstropfen, und der besteht einzig und allein in der quantitativen Präsentation dieses Outputs. Denn ONRYO hat das Zeug, die Szene mit frischen Akzenten zu bereichern und neue, grindige Ansätze in den mathematischen Bereich der Extreme zu bringen. Aber bei einer Scheibe, die grade mal knappe zehn Minuten überschreitet, ist man eben vorsichtig, ob und inwiefern ONRYO über die lange Distanz ähnlich überzeugende Eindrücke hinterlassen werden.

Doch bleiben wir fürs Erste bei dem, was schon da ist, und das ist eine richtig starke EP mit vier ausgefeilten Genre-Mixturen un einem Crossover, der den scheidenden Herrschaften von TH DILLINGER ESCAPE PLAN mit Sicherheit gefallen würde. Und da das eigentlich immer der Maßstab ist, geht der Applaus nach Südeuropa und direkt zu dieser aufstrebenden Band!



Anspieltipps: Humanphobia, Sickness And Aluminium Foil Helmets