Hier gibt es viele Geheimnisse zu lüften.

Schade, dass jetzt alle 2020er-Listen schon abgegeben sind. Denn "Fear" des finnischen Musikerkollektivs ONSÉGEN ENSEMBLE hätte darin noch locker einen Platz gefunden und gerade die Sparte "Experimental Rock" war darin - mal abgesehen von THY CATAFALQUE und THE BURDEN REMAINS - noch unbesetzt.



Vieles ist beim ONSÉGEN ENSEMBLE hochinteressant. Das fängt schon beim Namen an, der sich an den russischen Komponisten und Dichter Onségen Olentkovej anlehnt. Nach diesem zu googlen ergibt lustigerweise keinerlei Treffer, aber es heißt, er habe die Sprache erfunden, in der das Ensemble singt. Ähnlich mysteriös ist die Bandzusammensetzung, die wohl konstanter Veränderung ausgesetzt zu sein scheint; Musiker kommen und gehen seit 2004 aus und ein. Noch dazu kommt, dass das Projekt in Nordfinnland angesiedelt ist, eine Region des ewigen Lichts aber auch der ewigen Dunkelheit auf der Erde.



All das überträgt sich auch auf die Musik, die mich schon in den ersten Minuten gepackt hat. "Fear" rotiert aber jetzt schon seit ein paar Monaten und jedesmal empfinde ich es als ein Geschenk, Hörzeit für dieses spezielle Album aufwenden zu dürfen. Es überkommt mich ja immer schon gleich beim ersten Song, wenn nach knapp zwei Minuten TOOL-artiger Riffverschiebungen die Blechbläser (Hörner, Trompeten, Posaunen?) mit einer erhabenen Melodie einsetzen und danach MAGMA-artige Zeuhl-Gesänge für weitere Überraschungen sorgen. So toll. Auch im Weiteren liefert das ONSÈGEN ENSEMBLE dunkel-mystischen Prog Rock, der von dieser himmlischen Elegie durchsetzt ist, die mir unweigerlich Gänsehautschauer beschert. Die "Band" kultiviert auf der einen Seite den Experimentier-Geist solch unterschiedlicher von mir geliebter Eigenbrötler wie THY CATAFALQUE, TUSMØRKE oder ANEKDOTEN, entfaltet ihre Musik aber mit der Ruhe und Gelassenheit der klassischen Post Rocker, die ja so viel Wert darauf legen, die Songs behutsam und effektiv aufzubauen. Und dazu kommt noch eine leicht folkloristische Note, die solche Finnenbands (TENHI!) gerne mal haben.



In die 49 Minuten Musik kann man also völlig versinken, sei es bei einer langen Autofahrt (gefährlich!) oder in den seltenen Momenten, die einem konzentrierte Hörzeit bescheren. Dass diese momentan (auch) für das ONSÉGEN ENSEMBLE verwendet wird, ist nicht hoch genug zu bewerten. Aber die Musik gibt einem echt viel zurück!