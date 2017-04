Rising From The Ashes

Metalcore nach Copy-Paste-Prinzip

Es gibt wohl nur wenige Metalcore-Alben, die so sehr an einem Baukastenprinzip hochgezogen worden sind wie der neue Silberling von OPALIZED. Die Truppe aus Bordeaux vergleicht sich selber schon einmal mit PARKWAY DRIVE, TRIVIUM und AS I LAY DYING, kopiert dabei auch gerne Elemente von den großen Acts, ist aber in der finalen Umsetzung so schwach unterwegs, dass man die Leute wieder ein wenig besser verstehen kann, die einem großen Prozentsatz der Genre-Veröffentlichungen Gleichförmigkeit und Ideenlosigkeit anprangern.

Die Franzosen haben vor allem in der ersten Hälfte von "Rising From The Ashes" nicht viel Spannendes anzubieten. Die wenigen melodischen Fragmente zünden nicht, die Stakkatos wurden mit Copy & Paste ins Gesamtbild eingeschoben, und das relativ uninspirierte Gebrüll vermittelt auch nicht den Eindruck, unbedingter Entschlossenheit.

Erst zum Ende hin gibt es ein paar brauchbare Hooklines, die gelegentlich an KILLSWITCH ENGAGE erinnern - nur eben dass OPALIZED einige Level tiefer musiziert und von mitreißenden Passagen noch meilenweit entfernt ist.

Vielleicht ist es ja notwendig, Hochkaräter herauszufiltern, indem man den unteren Standard kennt. Zu dem gehört das neue Album von OPALIZED definitiv und stärkt damit noch einmal jene Bands, die mit Energie, Durchsetzungsvermögen und einfach guten Songs an den Start geht - so etwa die oben genannten...