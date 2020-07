Pop-Träume mit progressiven Anleihen

Ja, räumen wir gleich mal eines aus dem Weg: Wer nicht über den Tellerrand schauen will und bereit ist, die bekannten Rockgefilde zu verlassen, kann hier aufhören zu lesen. Denn Jacob Holm-Lupo hat mit seinem Projekt THE OPIUM CARTEL, dessen drittes Album "Valor" darstellt, gar nicht im Sinn, zu rocken.

Hier dominieren Synthesizer, die Einflüsse des Pop der Achtziger sind unüberhörbar, aber eines kann Herr Holm-Lupo nicht ganz ablegen, und das ist sein Sinn für progressive Sounds. Während die ersten beiden Stücke wirklich überzeugende Pop-Songs sind, von denen ich 'Slow Run' sogar als den Hit des Albums bezeichnen möchte, klingt spätestens bei 'A Question Of Re-Entry' ALAN PARSON'S PROJECT, JEAN-MICHEL JARRE oder sogar später etwas Mike Oldfield durch. Aber trotzdem darf man eben kein normales Prog-Album erwarten - der Synthie-Pop 'Nightwings' holt den Hörer gleich wieder auf die Erde.

Natürlich wirken bei dem Album, wie es sich für so ein Projekt gehört, zahlreiche Gäste mit. Björn Riis von AIRBAG, Lars Fredrik Froilie von WOBBLER und WHITE WILLOW, wo er mit Jacob Holm-Lupo musiziert, sind mit an Bord. Dazu noch die Sängerinnen Silje Huleboer, deren normaler Musikpartner Ole Ovstedal ebenfalls mit von der Partie ist, Leah Marcu aus Israel und des Protagonisten eigene Tochter Ina A., soweit ist dann die Progwelt doch in Ordnung.

Und wenn man dann denkt, man weiß, was passiert, kommt mit 'A Maelstrom Of Stars' dann doch noch ein Progrock-Instrumental, das "Valor" dann einen berechtigten Platz auf der Review-Seite unseres Magazins sichert. Und die Coverversion 'What's It Gonna Be' von RATT, die aber wieder mit Verve durch den Synth-Pop-Wolf gedreht wurde.

Popsounds abseits der normalen Gehörgewohnheiten können auch mal interessant sein, denn es gibt ja fast überall etwas zu entdecken, außer natürlich bei Rap, aber das ist ja auch keine ernstzunehmende Musik. Deswegen lohnt es sich, mal ein Ohr zu riskieren. Am besten in das tolle 'Slow Run'. Man darf eben nur keinen Rock erwarten.