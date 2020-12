Wie immer nichts für schwache Nerven

OPIUM WARLORDS ist eines der Soloprojekte des ehemaligen REVEREND BIZARRE-Sängers Sami Hynninen, besser bekannt als Albert Witchfinder und damit sollte für alle, die sich nur mal kurz mit dem Mann beschäftigt haben, auch schon klar sein, was sie hier erwartet und für wen diese Platte etwas sein könnte und für wen nicht. Denn OPIUM WARLORDS bietet seit jeher neben gefühlt ein oder zwei Songs, die klassische REVEREND-BIZARRE-Riffs enthalten und als echte Songs erkennbar sind, vor allem mal Klangspielereien der eher abstrusen Art, Feedback, Samples und hin und wieder Sami Alberts Stimme, die mehr oder minder zusammenhängende Sätze erzählt. Wer auf so etwas steht, der wird nach "Taste My Sword Of Understanding" und "We Meditate Under The Pussy In The Sky" auch mit "Nembutal" wieder voll bedient, wer aber tatsächlich Doom Metal erhofft hat, der wird weiterhin enttäuscht und muss sich für sein REVEREND-BIZARRE-Methadon andernorts umsehen, etwa bei LORD VICAR oder PURIFICATION.



Nachdem wir diese grundsätzlichen Dinge ausgeräumt haben, ist es Zeit, sich "Nembutal" im Detail anzuhören und da fällt auf, dass der Opener und einer der beiden echten Doomsongs der Platte durchaus etwas kann. 'A Heavy Heart' kommt auf fast 20 Minuten und kann durchaus die Magie von Alberts alter Kultband heraufbeschwören. Danach geht es dann mit den eher unstrukturierten Klangspielereien mit mal mehr, mal weniger verstörendem Titel und Inhalt weiter und der Hörer bekommt die erwartbare OPIUM-WARLORDS-Nervenfolter, kurz unterbrochen von ein paar netten Melodien in 'Early In The Morning The Body Of The Girl Was Found', bevor es zum Abschluss mit 'Xanadu' nochmal eine Viertelstunde echten Doom zu hören gibt.



Ob einem das für den Kauf einer überlangen Platte reicht, muss dann wohl jeder selbst entscheiden, mir persönlich reicht ein OPIUM WARLORDS Album im Haus, falls ich mal die Lust nach verstörenden akustischen Exzessen verspüre und ich bin auch kein so verzweifelter REVEREND-BIZARRE-Fan, dass ich wirklich noch den letzten Ton kaufen muss, den einer der drei Finnen mal auf eine Festplatte, ein Tonband oder einen Wachszylinder gebannt hat. "Nembutal" kann Kunst sein, kann aber auch einfach nur Resteverwertung sein, das muss jeder für sich entscheiden.