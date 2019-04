Kontrolliertes Chaos, oder wie Zielstrebigkeit und Komplexität Hand in Hand gehen

Man muss sich gar nicht lange anstrengen, um eine Vielzahl stilistischer Eigenheiten herauszufiltern, die diesen indischen Mathcore-Act im besonderen auszeichnen. Da gibt es zahlreiche jazzige Parts, chaotische Core-Momente mit leichten Verneigungen vor THE DILLINGER ESCAPE PLAN, dann wieder NEUROSIS-affine Noise-Collagen mit nachhaltigen Stimmungsschwankungen und zuletzt auch eine Menge avantgardistisch geprägten Prog, vor allem in der zweiten Hälfte von "Miasma", dem neuen Album dieser irrwitzigen Kapelle.

Die Zielgruppe kann demzufolge recht unterschiedlich sein, dürfte sich aber so oder so darüber freuen, dass die Band über den Tellerrand schaut, sich dabei aber nicht nur die absoluten Extreme vorknöpft. Wenn ORCHID beispielsweise in 'Identoid' und 'Zero-Sum Game' mit jazzigen Akustikgitarren arbeitet, entwickelt der Stoff einige sehr eigenwillige Tendenzen, die aber wunderbare Kontrastmittel zu den anfangs oftmals eher brachialen Riffkaskaden sind, mit denen die Herrschaften sich ins Gedächtnis rufen. Und dieses Überraschungsmoment nutzt die Band eigentlich in jedem Song, sobald ein abruptes Break wieder völlig neue Nuancen öffnet.

Das Verwunderliche: ORCHID neigt nie zu Überforderungen, sperrt sich selbst vor sperrigen Songkomplexen und geht für eine Mathcore-Combo erstaunlich zielstrebig vor. Dass natürlich immer noch zahlreiche Details im Verborgenen lauern und die gebotene Handwerkskunst mehr als nur anspruchsvoll ist, soll dadurch nicht in den Schatten geraten. Doch im Großen und Ganzen profitiert "Miasma" vor allem von der grundsätzlichen Haltung, Kontrolle ins Chaos zu bringen - und dieser Umstand 'rettet' den Hörer auch in den vermeintlich verfrickelten Passagen in der hinteren Albumhälfte.

Nach dem Exitus der oben angeführten Legende ist im Mathcore das große Säbelrasseln angesagt, und ziemlich geschickt gehen die Jungs von ORCHID mit der Waffe um. "Miasma" ist noch nicht die finale Weisheit, aber definitiv eine Platte, die man in Szenekreisen beachten wird. Verdientermaßen wohlgemerkt!

Anspieltipps: Obsolescence, Dead End