Schöner Vorgeschmack auf das hoffentlich bald folgende nächste Album

Gute zweineinhalb Jahre sind nun vergangen, seit mir die Kanadier THE ORDER OF CHAOS auf ihrer Tour als Support für BATTLE BEAST und ALPHA TIGER erstmals begegnet sind und mich aus dem Stand weg begeistern konnten. Seither ist es aber recht ruhig geworden um Fronterin Amanda Kiernan und ihre Mitstreiter, und so mussten Fans der Band lange auf einen offiziellen Nachfolger zum bärenstarken Langeisen "Apocalypse Moon" warten. Dieser Tage gibt es mit "Night Terror" aber endlich das nächste Lebenszeichen des Quintetts, bei dem es sich allerdings nur um eine drei Tracks umfassende EP handelt.

Enttäuschung sollte an dieser Stelle aber nicht aufkommen, denn auch wenn die Scheibe nicht gerade viele Songs zu bieten, hat es das Material aber trotzdem in sich. So ist beispielsweise der Titelsong und Opener 'Night Terror' eine ordentliche Heavy-Metal-Abrissbirne, die nicht nur mit feinen Soli, sondern auch mit dem unverwechselbaren Organ von Amanda auf ganzer Linie punkten kann. Noch flotter geht es dann beim folgenden 'False Security' zu, bei dem vor allem an der Gitarren-Front die Thrash-Metal-Wurzeln des Fünfers durchscheinen. Gleichzeitig erlaubt es die kurze und knackige Komposition aber auch Frau Kiernan, ihr gesamtes Stimmspektrum von heiseren Screams bis hin zu glasklarem Gesang zu präsentieren. Das ganz große Highlight der EP versteckt sich aber wie so oft am Ende, wo 'New World Order' noch einmal sämtliche Register zieht und echt Hit-Qualtiäten offenbart. Von einem fetten Bass-Groove über eine poppige Hookline bis hin zu messerscharfen Riffs hat der Track einfach alles zu bieten, was ich bereits an "Apocalypse Moon" so mochte.

Unter dem Strich ist dieser kurzweiliger Release damit ein hervorragender Appetizer für den nächsten vollwertigen Langspieler der Kanadier, der hoffentlich auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Für alle Fans von mächtigen Riffs und feinen Hooklines ist hier also Reinhören angesagt, denn vor der ürigen Genre-Konkurrenz muss sich das Quintett definitiv nicht verstecken.