Zurück nach Göteborg!

Während ihr diese Zeilen lest, besteht die große Gefahr, dass die Erstauflage des neuen ORDER TO RUIN-Albums bereits vergriffen ist. Mastermind Pfeffer postete unlängst auf seiner Facebook-Page, dass die letzten zehn Exemplare auf einen glücklichen Käufer warten - und diese sollten sich inzwischen gefunden haben. Ja, es hat sich herumgesprochen, dass das Projekt aus Münster mit reichlich Fleiß und regelmäßigen Qualitätsnachweisen den hiesigen Melodic-Death-Underground am Leben hält und als eine der ganz wenigen Combos noch auf den traditionellen Göteborg-Sound setzt. Und dies geschah bislang nie so zielstrebig wie auf "Lunar Ayslum"!

Versuchten sich Pfeffer und Co. zuletzt auch gerne mal an Viking-affinen Hymnen und vereinzelten Black-Metal-Inhalten, ist das neue Album eine ganz klare Ode an den schwedischen Ursprungssound und an die ersten Alben von UNEARTH und IN FLAMES. Die Melodien zünden zwar heuer nicht auf Anhieb, dafür präsentiert sich ORDER TO RUIN noch aggressiver als auf den letzten Releases und punktet mit einigen Riff-Salven, wie man sie gerne auch Kulttruppen wie AT THE GATES zuordnen würde. Die Band geht komplett zu den Wurzeln zurück und untermauert ganz klar, dass Stillstand keine Option ist. Auch "Lunar Ayslum" hat seinen eigenen Charakter unter den mittlerweile doch zahlreichen OTR-Releases und es geht als jenes Album durch, von dem die größte Durchschlagskraft ausgeht.

Von daher muss man auch gar nicht lange lamentieren und analysieren, denn Fakt ist: Auch 2017 ist ORDER TO RUIN ein ganz heißes Eisen, das man definitiv nicht missachten sollte, wenn die uralte Göteborg-Schule das Maß der eigenen Dinge ist. "Lunar Asylum" ist schlichtweg stark - und das nicht nur mit nostalgischer Brille!

Anspieltipps: LZ129, Lunar Asylum, Planet Zero