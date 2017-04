Bisheriger Höhepunkt einer kontinuierlichen Weiterentwicklung.

Wer hierzulande den Bandnamen ORDOXE erstmalig hört und das Cover des neuen Silberings "Towards Eternity" sieht, der wird wahrscheinlich unweigerlich an einen weiteren Newcomer im melodischen Schwarzmetall-Sektor denken. Doch weit gefehlt, denn die Formation aus Quebec ist bereits seit dem Jahr 1989 im Geschäft. Dass es bisher für den Fünfer nur zum Status eines Underground-Tipps gereicht hat, wird mit Sicherheit an der sehr wechselhaften Bandhistorie liegen. Bereits 1993 trennte sich die Band nämlich erstmalig, ohne mehr als eine Demo-CD auf den Markt gebracht zu haben, nur um sich im Jahr 2006 wieder zusammenzufinden. Es folgten zwei Alben in zwei Jahren, bevor die Kanadier erneut ihrer Wege gingen. Erst im Jahr 2012 fand sich unter der Leitung von Bandkopf Jean-François Jalbert wieder eine stabile Besetzung zusammen, die inzwischen inklusive des aktuellen Silberings "Towards Eternity" ganze vier Alben aufgenommen hat.



Musikalisch hat der Fünfer dabei in den letzten Jahren eine deutlich Wandlung durchgemacht. War "Nihil", das im Jahr 2013 den ersten Release der neuen Besetzung markierte, noch klar am klassischen Black Metal angelehnt und wartete mit einer passenden Produktion auf, so wurde der Sound des Quintetts über die letzten beiden Langspieler "Beyond Mankind" und "May Death Be My Shepard" hinweg immer melodischer und vor allem Death-Metal-lastiger. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht diese Entwicklung nun auf dem aktuellen Langeisen, dessen insgesamt zehn Kompositionen immer zwischen der eisigen Kälte von DISSECTION und dem präzisen Todesstahl der Polen BEHEMOTH hin und her pendeln.



Doch nicht nur musikalisch präsentieren sich die Kanadier deutlich gereift, auch in Sachen Songwriting haben sich Jalbert und seine Mitstreiter kontinuierlich verbessert und präsentieren auf dem neuen Silberling mit der 'Trépas'-Trilogie ihr bisheriges Meisterstück. Verteilt über die gesamte Platte präsentieren diese drei Tracks mit feinen Lead-Melodien, angeschwärtzen Death-Metal-Riffs und perfekt vorgetragenen Screams nämlich sämtliche Stärken des Fünfers, der sich in der aktuellen Form vor keiner der Größen des Genres verstecken muss. Doch auch abseits der 'Trépas'-Tracks hat die Scheibe einige Highlights zu bieten, wobei insbesondere die Black-Metal-Abrissbirne 'A Passage In Time' und der teilweise an BEFORE THE DAWN erinnernde Opener 'We Are Eternal' ganz besonders herausstechen.



Abgerundet wird "Towards Eternity" schließlich von einer druckvollen Produktion, die ebenfalls noch einmal einen deutlichen Fortschritt zum Vorgänger "May Death Be My Shephard" darstellt und damit die rundum gelungene Weiterentwicklung von ORDOXE unterstreicht. Fans von melodischem Schwarzmetall sollten hier dementsprechend auch unbedingt mal ein Ohr riskieren, denn für mich zählt der Silberling jetzt schon zu den positiven Überraschungen des noch jungen Musikjahres.