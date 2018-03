Schöner Dunkel-Prog.

Beim Stichwort "Re-Release" denkt man vielleicht an Klassiker, die nach langen Jahren wiederveröffentlicht werden. Manchmal läuft das Ganze aber auch ein paar Nummern kleiner ab. Die französische Prog-Truppe ORION DUST hat 2016 oder 2017 das Album "Duality" in kleiner Stückzahl herausgebracht, die bald verkauft war. So wurde im Januar dieses Jahres eine Neuauflage hinterher geschickt.



Und dieser Neuveröffentlichung verdanke ich das Vergnügen, die Band und ihr Album kennengelernt zu haben. "Duality" zeichnet sich bei einem breit aufgestellten Progressive Rock durch eine introvertierte, düstere, teilweise etwas bedrückte Grundstimmung aus, die aber meilenweit von grellen Gothic-Effekten entfernt ist. Die Musik reicht von akustischen, fast folkigen Passagen sowie reduzierten Momenten, die man eher dem Art Rock als dem Prog Rock zuordnen kann, bis zu zupackendem Prog Metal. Das Arsenal der Tasteninstrumente umfasst gängige Keyboards ebenso wie Klavier oder Neoprog-Keys, und manchmal kommt auch die gute alte Schweineorgel zum Einsatz. Vereinzelt ist sogar eine Flöte zu hören, wie sie im Prog der 70er eine gewisse Rolle spielte. Diese Wendungen vollziehen sich bis in einzelne Stücken wie das Titellied oder den Longtrack 'Happiness Inside' hinein. Das kann natürlich nur gelingen, wenn die Musik gut arrangiert ist, was bei ORION DUST unbedingt der Fall ist. Alle Instrumente sind gut gespielt und gut hörbar. Nebenbei wird auch das Vorurteil widerlegt, dass die Bassgitarre ein reines Rhythmusinstrument sei. Dazu kommt die Sängerin, deren angenehme Stimme sich als hübscher Sopran, aber ebenso in tieferem und rauherem Gesang hören lassen kann. Da stört es auch nicht weiter, dass ihr Englisch nicht immer ganz sauber ist.



Prog-Fans kann man "Duality" unbedingt zum Antesten empfehlen. Drücken wir der Band die Daumen, dass sich auch die zweite Auflage gut verkauft. Dann dürften wir in Zukunft wieder von der Gruppe hören.