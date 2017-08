Vorgeschmack auf das zweite Langeisen

Bevor uns die Griechen ORION'S REIGN in Kürze endlich mit ihrem zweiten Langeisen die Ehre erweisen, gibt es als Vorgeschmack erst einmal 'Ride To War' zu hören. Das Debütalbum "Nuclear Winter" erschien als Eigenproduktion 2008, seit damals hat die Formation zwar zig Online-Singles veröffentlicht, einige davon enthielten jedoch lediglich verzichtbare Coverversionen.

Zwar wird auch diese Nummer vorerst nur online verfügbar sein, dafür aber offenbar in zwei unterschiedlichen Versionen. Der Song an sich kommt dem Titel entsprechend als pathetisch angelegtes Krieger-Epos aus den Boxen und lässt hinsichtlich des dramaturgischen Aufbaus sowie des markigen Refrains am ehesten an MAJESTY denken. Von der Grundstruktur her lässt sich aber auch eine Vorliebe der Herren für RHAPSODY und Konsorten nicht abstreiten, zumal Keyboarder Kirk Gazouleas mehrfach in den Vordergrund gemischt wurde. Insofern nachvollziehbar, da er es auch ist, der sich bei ORION’S REIGN um diverse Orchestrierungen und symphonische Arrangements kümmert und eine "Symphonic Version" von 'Ride To War' von der Band auf ihrer Website zur Verfügung gestellt wurde.

Man darf gespannt sein, wie das gesamte Album der Hellenen klingen wird, zumal ihr aus Brasilien stammender Frontmann Daniel Vasconcelos bereits in diesem Appetizer unter Beweis stellt, dass er sowohl den "Helden-Tenor" als auch den "Kiske" zu geben versteht.