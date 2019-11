<div>Symphonischer-Bombast-Power-Metal und ein Sänger mit Wow-Effekt</div>

Nachdem mir die EP "Symphony Of War" von ORIONS-REIGN ins Haus geschneit ist und diese Band bisher total an mir vorbeigegangen war, habe ich mich neugierig auf die Suche gemacht, um mehr über die Griechen herauszufinden. Okay, 2010 erblickte wohl das Debütalbum "Nuclear Winter" das Licht der Welt, das schon von Kollege Freiesleben mit einem ordentlichen Review gewürdigt wurde und vor gut einem Jahr, am 19. Oktober 2018, wurde Album Nummer zwei "Scors Of War" veröffentlicht. Dieses Jahr, am 27. September 2019, gab es die oben genannte EP. Da diese EP auf "Scores Of War" aufbaut, fand ich es sinnvoll, erst über meine Eindrücke zu diesem Album zu schreiben.



Symphonischer Power Metal, teilweise bombastische Chöre und mit Fronter Daniel Vasconcelos einen Sänger, der einen beeindruckenden Stimmumfang vorzuweisen hat. Die Orchestrierung lässt an Filmsoundtracks denken und der eine oder andere Gastsänger – als da wären Tim „Ripper“ Owens, Mark Boals oder Bob Katsionis - lässt ebenfalls aufhorchen. Wer auf die ganz großen Bombastballaden steht, der dürfte von 'Ride To War' begeistert sein (so wie ich, ich stehe auf sowas). Mit 'Nostos' wird es auch etwas folkloristisch, der größte Teil des Albums prescht jedoch mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Boxen, begleitet von kraftvollem Drumming und herausragender Saitenarbeit. Ach ja, ich erwähne gerne noch einmal Fronmann Dan, dessen Stimme einen sozusagen "wegföhnt".



"Scors Of War" ist ein Album, das natürlich an einige Vertreter des Symphonic-Power-Metal-Genres erinnert, aber trotzdem Eigenständigkeit beweist und bei mir voll punkten kann. Vielleicht können wir uns ja in nächster Zeit auf Album Nummer drei freuen.



Anspieltipps: 'Together We March', 'Warrior’s Pride', 'Ride To War'