Ein Sludge-Manifest der besonders unnachgiebigen Sorte!

Alle Sludge-Releases klingen ab einem gewissen Punkt gleich - zumindest könnte man diese These aufstellen, wenn man sich mal eine ganze Woche lang mit den neuen Outputs der Szene beschäftigt. Dass sie sich teilweise bestätigen wird, ist uns allen klar, dass es aber auch genügend Ausreißer gibt, die alleine schon mit der Extraportion Leidenschaft ganz andere Resultate erzielen, ist ebenfalls gesichert. Und damit wären wir dann auch bei ORPHANAGE NAMED EARTH.

Die Truppe aus Polen wurde 2015 gegründet, hat seither ein Demo veröffentlicht und Auszüge davon auch für den Release des eigentlichen Debüts verwendet - und das ist auch verdammt gut so. Denn nachdem ich bei Bandcamp mal kurz in die ersten Gehversuche hineinschnuppern konnte, war ich sofort angefixt von der relativ eigenwilligen Mischung aus Sludge-konformen Riffmonstern, crustigen Gitarrensounds und diversen Post-Hardcore-Versatzstücken, aus denen das Quintett hier ein wirklich fantastisches Stück Musik zaubert. Die zahlreichen hintergründigen Melodien erfüllen ihren Zweck auf eine Art und Weise, wie man es in diesem Konsens selten erlebt hat. Während nämlich an vorderster Front ganz offensichtlich die Brachialität ausgespielt wird, gibt es im Background viele, zunächst gar nicht so auffällige Hooklines, die sich aber unnachgiebig durch die Hirnrinden fräsen und schließlich überall ihre Haken setzen. Doch auch die Inszenierung der oftmals verschleppten Riffs ist auf "Re-evolve" eine echte Wonne. Von klaren Bekenntnissen zum zeitgemäßen Doom bis hin zu punkigen Achterbahnfahrten mit post-metallischer Anschlussveranstaltung ist alles geboten, und auch der extrem verzerrte Gesang passt hier wie die Faust aufs Auge und verschärft einfach noch mal dieses raue Format, in dem ORPHANAGE NAMED EARTH ihre Apokalypse starten. Die Schauer, die einem hier über den Rücken laufen, wollen infolge dessen erst gar nicht mehr enden - absoluter Wahnsinn!



Passend hierzu hat die Band ein richtig cooles Artwork entwerfen lassen, welches das herausragende Gesamtpaket vervollständigt. Soll also noch einmal sagen, alle Sludge-Acts klingen gleich. Diese Polen werden nämlich allen Nörglern nicht nur das Maul stopfen, sondern ihnen mit einer Portion amtlich verrohter Brutalität reichlich Angst einjagen. Pflichtkauf - ohne Wenn und Aber!



Anspieltipps: Insanity, Orphanage Named Earth, Monuments Of Insanity