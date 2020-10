Mehr über Osi And The Jupiter

Passt nur zu entprechenden Stimmungen.

Ich höre OSI AND THE JUPITER das erste Mal bewusst auf einer langen Autofahrt durch die wolkenverhangenen Alpen. Die Musik würde aber auch gut beim nostalgischen Blättern durch alte Fotoalben oder zu einer Dokumentation über verfolgte Naturvölker passen. Über flächige Klänge streicht ein Cello sanfte, melancholische Melodien; alternativ zupft eine akustische Gitarre und schwermütiger Gesang intoniert vermutlich Oden an Naturlandschaften, wie sie auf dem Cover zu sehen sind. Nichts an der Musik ist vordergründig. Wenn sie an ist, ist sie schön, wenn sie endet, merkt man es aber kaum. Deshalb glaube ich nicht, dass ich diese Musik aus Zweck an sich nochmal auflegen würde. Dafür ist sie nicht zwingend genug.