Eine weitere Compilation aus dem hochwertigen Archiv!

Bei OSSUARY INSANE blickt irgendwie keiner mehr so richtig durch. Von Zeit zu Zeit wird man mit neuen Releases dieser langjährig aktiven Underground-Rabauken konfrontiert, doch eine echte Chronologie im Zyklus der neuen Veröffentlichungen besteht nicht. Auch "Decimation Of The Flesh" bietet kein neues Material, sondern setzt sich aus dem Stoff einer 2006 eingespielten EP und eines Demos aus dem Jahr 1995 zusammen, der nach einer geringfügigen klangtechnischen Aufarbeitung nun wieder verfügbar gemacht wird. Und das ist nun nicht das erste Produkt, das sich über mehrere Bandphasen erstreckt und irgendwie verwirrt, weil man nicht so recht weiß, wo man es einsortieren und inwieweit man auch noch auf neue Songs der Herren aus Minnesota hoffen kann - denn laut einschlägigen Informationen existiert die Band schon seit vielen Seasons nicht mehr.



Dennoch lohnt es absolut, das alte Material noch einmal auszupacken, denn an der Grenze zum finsteren Stoff schlägt sich dieses Death-Metal-Donnerwetter immer wieder beachtlich, vor allem aber zeitlos. Nummern wie das etwas flottere 'The Sickening' und das technisch hochwertige 'Truth Be Told' gehen als absolute Highlights durch, die auch jeder frischen High-Class-Combo prima zu Gesicht stehen würden. Und dass Songs wie 'From Beneath The Blood' und 'Blaspheme Unto Rebirth' schon stolze 23 Lenze auf dem Buckel haben, ist ebenfalls kaum fassbar, da die Band weder altbacken klingt, noch die anspruchsvolle handwerkliche Vorgehensweise auf irgendwelche primitiven Urrsprünge schließen lässt.

Von daher sollten Fans schwarz gefärbten Death Metals bei "Decimation Of The Flesh" ähnlich vorgehen wie zuletzt noch bei "Possession Of The Flesh": Die Songs sind stark, die Performance sitzt, und der Kaufvertrag sollte dementsprechend nur noch Formsache sein. Gerne darf hier noch tiefer in den Archiven gewühlt werden!



Anspieltipps: Blaspheme Unto Rebirth, Truth Be Told