BM-Highlight aus dem US-Bundesstaat der Country-Musik

Auch im Jahr 2018 geht der Black-Metal-Hype weiter, denn kaum ein anderes Subgenre bringt so viele Newcomer hervor wie das düstere Schwarzmetall, das seinen Ursprung im hohen Norden Europas hat. Inzwischen scheint die Begeisterung für eisige Riffs auch die andere Seiten des Atlantiks erreicht zu haben, auch wenn man die Amerikaner OUBLIETTE nicht zwingend als Neulinge werten kann. Immerhin veröffentlicht das Sextett aus Tennesse mit "The Passage" bereits den zweiten Langspieler, auch wenn Fronterin Emily Low und ihre Mitstreiter trotz des recht erfolgreichen Erstlings "Apparitions" aus dem Jahr 2014 hierzulande noch ein vollkommen unbeschriebenes Blatt sein dürften.

Grund dafür kann eigentlich nur die mangelnde Promo für das Debüt sein, denn rein musikalisch passt die Truppe, die mit gleich drei Gitarristen auftrumpfen kann, eigentlich viel besser auf den europäischen Kontinent als ins doch eher Country-lastige Tennessee. Mir jedenfalls schießen angesichts der sägenden Gitarren im Opener 'A Pale Innocence' und den atmosphärischen Passagen im folgenden 'The Curse' direkt Parallelen zu Genre-Kollegen wie etwa ALCEST, DER WEG EINER FREIHEIT oder sogar DISSECTION durch den Kopf, was sich wohl von selbst als Kompliment verstehen dürfte.

Ganz besonders überzeugend präsentiert sich dabei neben den herrlichen Gitarren-Schichtungen des Trios an den Sechsaitigen vor allem Sängerin Emily Low, die mich mit ihren heiseren Screams ein wenig an Angela Gossow erinnert und damit perfekt in den insgesamt spröden und eisigen Black-Metal-Sound der Scheibe passt. Doch die Amerikaner verstehen sich nicht nur auf ausladende Soundscapes und schrammelndes Schwarzmetall-Riffing, teilweise geht es hier für die Verhältnisse des Genres schon fast unverschämt eingängig zur Sache. Bestes Beispiel dafür ist das feine 'Elegy', das dem Hörer auf kompakten fünf Minuten eine feine Melodie nach der anderen um die Ohren haut, während sich das kleine Epos 'The Raven's Lullaby' trotz deutlich längerer Spielzeit als echter Ohrwurm entpuppt.

In Kombination mit einer rohen und trotzdem druckvollen Produktion, für die Gitarrist Mike Low verantwortlich zeichnet, machen all diese Punkte den Zweitling "The Passage" zu einem absoluten Überraschungserfolg im Bereich des progressiven und atmosphärischen Black Metals. Fans der oben genannten Bands sollten hier entsprechend auch ganz dringend ein Ohr riskieren, denn wer einfach über OUBLIETTE hinweggeht, der verpasst ein echtes BM-Highlight des laufenden Musikjahrs!