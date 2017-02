Zielloses Indie-Album, das seine Subsstanz über den Haufen wirft.

Die Musiker von OUR BLOND COVERS sind allesamt Kinder der 90er; aufgewachsen mit Bands wie INCUBUS, RADIOHEAD und den QUEENS OF THE STONE AGE haben sie die alternativen Sounds förmlich in sich aufgesogen, um Jahrzehnte später ihr eigenes Potpourri in ihrer ersten gemeinsamen Band zu erstellen. "Die & Retry" ist aber weit davon entfernt, die offensichtlichen Heroen zu zitieren bzw. deren Eigenheiten für den eigenen Sound zu adaptieren. Vielmehr haben sie die Indie-Vorgaben noch einmal in eine ganz andere Richtung gelenkt, mit der jedoch auch ein zentrales Manko einhergeht: Der Wiedererkennungswert der Truppe aus Paris tendiert ganz klar in den niedrigeren Bereich.

OUR BLOND COVERS begibt sich auf dem Debüt auf eine ziemlich ziellose Reise, die wie ein Streifzug durch die Welt der alternativen Musiklandschaft wirkt, hier und dort auch mit klugen Ideen und spannenden Breaks aufwartet, dann aber doch wieder dieses Gefühl hervorruft, als würden sich zu viele undifferenzierte Fragmente aneinanderreihen. Den sieben Stücken fehlt es an inhaltlichen Highlights, die eigentlich nur dann kurz anklingen, wwenn Frontmann Maxime Guibert etwas expressiver von seiner Stimme Gebrauch macht. Meist jedoch sortiert er sich brav in den unfokussierten Mix seiner Gefolgsleute ein, begleitet deren kurze Trips, scheint aber ebenso wenig zu wissen, wohin sie ihn nun führen sollen - und diese Erfahrung macht man auf "Die & Retry" nicht bloß einmal!

Vielleicht muss man den Albumtitel daher auch ersnter nehmen, als man eigentlich will. Denn die Platte ist eine ständige Wiederauferstehung, ausgelöst durch einige musikalische Reboots, die man auch als Schlussfolgerung in jener Weise deuten kann, dass die vorherigen Versuche nicht erfolgreich waren. Da hilft es auch nicht, dass die meisten Ansätze für sich genommen vielversprechend sind. Denn sie werden auf "Die & Retry" nicht konsequent zu Ende gedacht, weshalb das Interesse an der neuen Scheibe dieser Franzosen auch schnell wieder schwindet. Obwohl eigentlich eine Menge drin war...

Anspieltipp: Artificial