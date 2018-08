Mit Emotionen alleine ist es nicht getan.

"Lifeline" ist eines dieser in allen Sparten vertretenen Alben engagierter Genrevertreter, die trotz anständiger Produktion und fehlerfreier musikalischer Leistung keinen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen. OUR MIRAGE, ein Melo-/Post-Hardcore-Quartett aus Marl, NRW, liefert auf seinem Langspieldebüt elf genretypische Emotionsrocker ab, versehen mit weichem, aber druckvollem Sound, und bedient die Trademarks seiner Sparte auf den ersten Blick ohne nennenswerte Gründe zur Beanstandung.



Widmet man sich "Lifeline" jedoch ausführlicher, bleibt von den emotional stark aufgeladenen Tracks nicht sonderlich viel hängen. Die Tonlage wird eine dreiviertel Stunde lang unverändert beibehalten, das Tempo auf lockeres Midtempo beschränkt, echte Ohrwürmer werden ebenso wie eingängige Hooklines vermisst, die Gitarrenarbeit beschränkt sich größtenteils auf flächige Riffs und cleanes Gepicke, und bei den Refrains wird tief in die Gefühlskiste gegriffen, aber keine nachhaltige Eingängigkeit generiert. Zudem sind die Texte zwar entwaffnend persönlich, in einigen Passagen aber auch einfach sehr dick aufgetragen. Eine interessante Ergänzung im Sound sind gelegentliche Keyboard-Einlagen, die gerne noch hätten ausgebaut werden können.



OUR MIRAGE ist im Rahmen der genreüblichen Vorgaben absolut konkurrenzfähig unterwegs und bietet Emo- und Melodic-Hardcore-Fans eine durchaus gefällige Ergänzung zu ihren Favoriten. Für meinen Geschmack kommt die Band aber zu gleichförmig, risikofrei und im Songwriting zu unspektakulär daher, um es mit lokalen (LASTING TRACES) oder internationalen (MOVEMENTS, LANDSCAPES) Referenzen aufnehmen zu können.



Anspieltipps: Believe, Lifeline