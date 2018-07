DEMONA 2.0 überzeugt auch in "voller" Länge.

Da ist sie wieder! Speed-Maniac Tanza knallt nach dem letztjährigen Demotape gemeinsam mit ihrem Bandkollegen J. Hammer (HAMMR) unter dem neuen Banner OUTLINE (zuvor hieß die Band der chilenischen Tausendsassin ja DEMONA) einen ersten Longplayer in die dürstende Welt. Dabei ist der Vollzeitdreher nur sechs Minuten und vierzig Sekunden länger als das gleichnamige Kassettchen. Aber ein Speed-Metal-Album muss ja eigentlich auch nicht länger sein als 23 Minuten. Das passt schon so.

Zumal es zwischen Demo und Album noch einen weiteren Unterschied gibt, als nur drei zusätzliche Songs. Ja, eklatant anders ist auch der Sound. Statt sehr verhalltem Kellergerumpel gibt es nun nicht mehr gnz so verhalltes Kellergerumpel. Fantastisch. Aufgenommen wurden die acht Stücke von MIDNIGHTs Commandor Vanik, gemastert von Joel Grind (TOXIC HOLOCAUST). Der Einsatz hat sich gelohnt!

Denn so scharf schoss die inzwischen in die USA gezogene Tanza noch nie. Mit dem bekanntem Schief-Charme in der Stimme fetzen die Riffs 2018 derbe wie nie. Verschnaufpausen bieten nur die schon bekannten 'Lady Teaser' und 'Away From You', die übrigen fünf Stücke sind fiese Nackenbrecher. Wie es sich gehört also. Gerade die drei neuen Granaten ('Black Eyed Devil', 'The Assassin' und 'Metal Squad') bieten unbändigen gnadenbefreiten Speed Metal der Extraklasse.

Mit "Fire Whiplash" fällt es sehr leicht, sich mit dem neuen Namen anzufreunden und DEMONA aus dem Gedächtnis zu streichen. Und wer sich bisher noch gar nicht mit dem Schaffen dieser Untergrundrumpler beschäftigt hat, aber auf charmanten und geschichtsbewussten Speed Metal steht, darf hier gern mal lauschen. Lasst auch euch verzaubern von OUTLINE!