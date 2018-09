Moderne Heavy-Rock-Zeitreise in der Business-Class.

Ich muss mich doch wirklich sehr über mich selbst wundern. Obwohl ich mich sehr gerne im Hard-Rock-Universum bewege, habe ich bisher von OUTLOUD noch nichts wahrgenommen. Dabei haben die Griechen um FIREWIND-Keyboarder/ Gitarristen Bob Katsionis und dem New Yorker Goldkehlchen Chandler Mogel bereits drei reguläre Scheiben plus EP auf den Markt gebracht. Jetzt erscheint mit "Virtual Hero Society" der nächste Rundling – und was soll ich sagen? Besser spät als nie.



Das Quintett orientiert sich musikalisch am großen Heavy Rock der Achtziger. So blitzen immer mal wieder FOREIGNER, TOTO oder auch NIGHT RANGER auf, was in Verbindung mit der vorhandenen Qualität einer Adelung gleichkommt. Immerhin reden wir hier über die Königsdiziplin des Rocks. Damit ist aber auch klar, dass OUTLOUD stark auf den amerikanischen Markt schielt. Und dieser sollte mit so herrlich unaufgeregten Rockern wie 'Fool's Train', 'I Am The One', 'We Got Tonite' oder 'World Go Round' auch locker zu knacken sein. Das ist perfektes Futter für die etlichen Radio-Rockstationen in Übersee. Auch balladesk ('Share My Dreams'), A-Cappella ('Fallen Love') oder mit ein bisschen mehr Bricketts im Ofen ('And I Tried', 'Fight On'), die Griechen geben insgesamt eine tolle Figur ab. Vor allem Sänger Chandler Mogel ist ein echtes Pfund und muss sich vor den Genregrößen nicht verstecken. Sehr souverän, sehr gut. Das allerletzte Alleinstellungsmerkmal fehlt zwar, sowohl ihm als auch der Band, ist aber kein Beinbruch und nur eine Randnotiz in der B-Note.



Die Musik von OUTLOUD ist sehr geradlinig, die Band verzichtet auf größere Experimente. Aufgrund der hohen Qualität macht es die fünfzig Minuten sehr kurzweilig, bietet jedoch auf der anderen Seite dadurch wenig Raum für Dynamik und Spannungsbögen. Das ist aber nur ein kleiner und in der heutigen Zeit auch zu vernachlässigender Kritikpunkt, denn "Virtual Hero Society" fängt den Spirit der Achtziger großartig ein, weckt nostalgische Erinnerungen an bessere Zeiten und versetzt den Zuhörer in absolute Partystimmung. Jetzt lege ich mir mal direkt die vorangegangene Best-Of-Scheibe in den Warenkorb und muss schnellstens meine peinliche Wissenslücke schließen. Ihr solltet damit auch keine Zeit verlieren.



Anspieltipps: I Am The One, Fight On, We Got Tonite