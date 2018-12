I Can Do It Again

Grandios gestartet, stark nachgelassen.

Stark angefangen, mäßig weitergemacht: Die Musiker von OVERWIND feiern auf ihrer dritten Scheibe einen rasanten Auftakt, in dem sich das gesamte Einmaleins des modernen Prog Metals wiederfindet, entscheiden sich dann aber, mit konventionellen Mitteln und reduziertem Eigenanteil ins Finish zu gehen, so dass "I Can Do It Again" irgendwann in den Strudel der Beliebigkeit gerät, handwerklich zwar immer noch auf Top-Niveau bleibt, letztlich aber nicht mehr jene Spannung erzeugen kann, die die Russen noch in den ersten Tracks ihrer neuen Veröffentlichung generieren konnten.

Es kommt nämlich der Punkt, an dem Individualität gegen DREAM THEATER eingetauscht wird, an dem anspruchsvolles Songwriting leicht angeproggtem Hardrock weicht und an dem die Melodien nicht mehr so zünden, wie es anfangs noch der Fall ist. "I Can Do It Again" folgt in diesem Sinne einer Chronologie, an deren Schluss immer noch gute Songs stehen, die jedoch nicht auf jenem Level endet, den OVERWIND eigentlich zu erreichen imstande ist - und das ist wirklich schade, weil die Band eine Menge Qualitäten aufweist, für die sich andere Combos die Arme ausreißen würden.

Die Platte deswegen schlecht zu reden, ist allerdings auch der falsche Weg, denn so krass daneben liegt die Truppe mit ihrer Ausrichtung letztlich auch nicht. Die meisten Songs sind völlig überzeugend, die wenigen anderen haben eben nur nicht das gewisse Extra, das Stücke wie 'Labyrinth' und 'Sleepwalker' mitbringen. Und dass OVERWIND gesangstechnisch bestens aufgestellt ist, kreativ Impulse setzen kann und trotz allem für Überraschungen gut ist, darf einfach nicht unerwähnt bleiben. Wahrscheinlich wird das Ergebnis lediglich dadurch getrübt, dass einem herausragenden Start nicht mehr so viel Glanz und Glorie folgt. Wenn man sich davon aber einmal befreit, ist "I Can Do It Again" immer noch ein sehr anständiges Album, dessen einziger Makel das steigende Qualitätsgefälle ist.

Anspieltipps: Labyrinth, Sleepwalker