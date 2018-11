Kraft-Eulen mit Grunge-Feeling.

OWL COMPANY aus Brasilien bietet kraftvollen Alternative Rock und Metal, der Fans von ALTER BRIDGE, STONE SOUR, älteren DISTURBED, aber auch von Grungern wie SOUNDGARDEN und PEARL JAM gefallen könnte. Im Vordergrund steht die raue, kraftvolle und charismatische Stimme Enrico Minelli, aber auch die Produktion hat Saft und Punch, da lässt man nichts anbrennen.



Jetzt müssen nur noch die Songs stimmen. Und auch hier gelingt es dem Fünfer, mit dem einen oder anderen prägnanten Hook Aufsehen zu erregen. Vor allem 'Antagonist' mit seiner einschmeichelnd-melancholischen Post-Grunge-Melodie hat es mir angetan, aber mit 'Shattered Dreams', 'Boogie Man' oder 'Rise' und auch 'Door' am Ende des Albums sind noch andere Brecher dabei, die einen die unbändige Energie und die Emotion des puren Hard Rock spüren lassen. Dennoch ist noch eine kleine Lücke zu den Großen des Genres, denn OWL COMPANY klingt auf Dauer etwas redundant. Hat man das Schema erstmal durchschaut, kommt leider nicht mehr viel Neues. Oder anders gesagt: Nicht alle Songs sind auf gleichbleibend hohem Niveau. Macht aber am Ende nicht allzu viel, denn die Band hat sich in mein Ohr gespielt. Und Eulen sind irgendwie doch immer cool, oder?