Es lebe der Eigensinn - mal wieder!

Die Jungs von OZORA dürften es sicherlich nicht leicht haben, ihren eigensinnigen Crossover aus Alternative Rock und relativ verworrenem Stoner-Sound außerhalb ihrer Heimat publik zu machen. Die Heimatsprache der Italiener ist jedenfalls nicht das zugänglichste Element des manchmal recht merkwürdigen Bandsounds, und da Frontmann Syd Silotto nicht zu denjenigen Sängern gehört, die mit dem entsprechenden Charisma ihren Stoff verkaufen, ist hier eine Hürde geboten, die so leicht nicht übersprungen werden kann.



Man würde der Band aber Unrecht tun, würde man sie auf ihre Eigenheiten beschränken und dieses Alleinstellungsmerkmal negativ bewerten. Denn zweifelsohne ist das neue Album ein extrem eigenständiger Release, der nicht den simplen Weg samt melodischer Refrains und raffinierter Hooklines einschlägt, sondern sein Heil in den kraftvollen Riffs und den gewagten Songstrukturen sucht. Die Songs haben zahlreiche progressive Momente, die ausgefallenen Riffstrukturen üben einen gewissen Reiz aus, und je stärker man sich mit dem Material von "Perpendicolari" vertraut macht, desto besser gestaltet sich auch der Zugang zur vokalen Performance, die von Song zu Song angenehmer erscheint.

Letztendlich fühlt man sich gelegentlich an spanische Bands wie HAMLET erinnert, die ebenfalls südländisches Temperament mit abwechslungsreichen Heavy-Rock-Arrangements kombiniert haben und genauso viele prägende Charakteristika in ihrem Sound verankert haben wie OZORA heute. Dass die zehn neuen Stücke nicht sofort alle Details offenlegen, ist derweil absolut nicht nachteilig, denn "Perpendicolari" entpuppt sich nach einer kürzeren Geduldsprobe als sehr angenehme Herausforderung und wunderbare Alternative zu den vielen Mainstream-Acts, die der Alternative Rock zu seinen Rädelsführern erklärt hat.



Anspieltipps: La Coda, amOre, Il Profta