Wunderbarer Finsterstoff nach bester AMORPHIS-Tradition

Aus unerfindlichen Gründen wird das "Tuonela"-Album aus dem Hause AMORPHIS bis heute nicht zu den Klassikern der finnischen Dark-Metal-Spezialisten gerechnet. Die Band hat so viele unterschiedliche musikalische Inkarnationen durchgemacht, sich kurzzeitig selbst im Retro-Prog verloren und immer fortschrittlich gearbeitet - und vielleicht war das schon nach dem sensationell erfolgreichen "Elegy"-Meisterstück zu viel für die verwöhnte Fangemeinde.

Sei's drum: Es gibt wahrscheinlich wenige Bands, die sich indirekt auf diesen Meilenstein berufen könnten. Und eine von ihnen hört auf den Namen PÁRODOS, stammt aus Italien und veröffentlicht dieser Tage ein echtes Meisterwerk in Sachen progressive, finstere Musik. Geformt durch die emotionalen Momente des MOONSPELL-Katalogs und deutlich geprägt von den Folk-lastigen Clean-Gesängen der finnischen Wegbereiter haben diese Südeuropäer den vielleicht besten Düster-Prog-Happen aufs Buffet gesetzt, den man sich als anspruchsvoller Gourmet anno 2017 genehmigen darf. "Catharsis" wimmelt nur so vor eindringlicher Melodien und verspielten Arrangements, zwingt sich dabei aber niemals zur Selbstbeherrschung und hat selbst für Liebhaber deftigerer Noten einiges in petto - denn Black Metal und sein grooviges Todesblei-Pendant sind für die Herren von PÁRODOS definitiv keine Unbekannten.

Und so ist schließlich ein Album entstanden, das an vielen Kreuzungen anhält, sich Inspiration aus allen Sub-Genres des düsteren Metals holt, Einflüsse zwischen Melancholie und Dark-Metal-Aggressivität sammelt und zuletzt mit Melodien arbeitet, die selbst AMORPHIS nicht besser hinbekommen hätte. Dass die Italiener derweil jederzeit auf ausgedehnte Spielzeiten hindrängen und ihr Material individuell bis ins letzte Detail auskosten, setzt dem Ganzen schließlich die Krone auf, denn das ist finsterer Prog Metal in Vollendung. Wer AMORPHIS und speziell das "Tuonela"/"Elegy"-Doppelpack verehrt, hat gar keine andere Wahl, als diese besondere "Catharsis" zu erfahren. Und alle anderen sind auch aufgefordert, diese talentierte Band zu unterstützen, denn PÁRODOS hat es sich mit diesem Wunderwerk redlich verdient!



Anspieltipps: Black Cross, Metamorphossis, Space Omega