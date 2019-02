Krach!

Zwei Demos Vorlaufzeit hatten diese Weißrussen, bevor sie sich nun erstmalig mit Label-Unterstützung auf die etwas größere Underground-Bühne begeben haben. Allerdings ist die erste EP, in diesem Fall lediglich ein 2-Track-Release, noch nicht allzu aussagekräftig im Hinblick auf die tatsächlichen Fähigkeiten von PA EN VASH - denn de facto kann man im undifferenzierten Soundmatsch von "A Ghost" nur wenig Zählbares erkennen.



Festzuhalten ist definitiv, dass die Band arg gequält und depressiv an ihr noisiges Werk geht und vor allem mit beklemmenden Stimmungsbildern auf sich aufmerksam machen möchte. Das schleppende Tempo stützt sich auf einer Vielzahl nuancierter Doom-Anteile, die im schwarzmetallischen Kosmos von PA EN VASH auch angebracht erscheinen. Doch mehr ist es dann leider nicht, weil der Klang beider Stücke arg verwaschen ist und man selbst die gelegentlichen Geschwindigkeitsänderungen erst erahnen muss, bevor man sie dann mit viel Konzentration wahrnehmen kann.

Natürlich ist nachvollziehbar, dass die Mittel einer kleinen Combo aus dem weißrussischen Untergrund relativ begrenzt sind. Doch selbst mit den Möglichkeiten eines Heim-PCs bzw. der entsprechenden Software kann man heute bessere Arbeiten leisten als das, was auf "A Ghost" im Endmix herausgesprungen ist. Aus einigen (so vermutet man zumindest) ganz ordentlichen Ansätzen wird leider nicht mehr als ein verwaschenes Krachchaos, dem man einzig und alleine nicht folgen mag, weil die Rahmenbedigungungen nicht passen. Und so lange man die Details zu den Songs nur erraten, aber nicht erkennen kann, macht das Ganze auch keinen Sinn - nicht mal für Sammler!