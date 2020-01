Nocturno Culto und einer seiner verborgenen Erben.

PA VESH EN ist definitiv keine Band für den üblichen häuslichen Gebrauch. In der jüngeren Vergangenheit hat die Truppe bereits mehrfach untermauert, dass der raue, chaotische und völlig puristische Underground Black Metal das Steckenpferd der Herren aus Weißrussland ist - und von der bisherigen Vorgehensweise wollen die Osteuropäer auch auf ihrer neuen 7"-EP nicht abweichen.

"Cryptic Rites Of Necromaancy" ist allerdings ein wenig zielstrebiger und besser nachvollziehbar als die etwas verschrobeneren Nummern der ersten Demos. Die Band setzt auf den Sound der ersten DARKTHRONE-Alben, sucht auch tempotechnisch nach einer Gleichstellung mit den legendären Norwegern und bewahrt sich das Recht, den Garagensound der alten Klassiker zu adaptieren - und das mit Erfolg: Nach dem kurzen Intro feuert PA VESH EN drei räudige, infernalische Old-School-Tracks durch die Boxen, die in Sachen frostige Atmosphäre und schwarzmetallische Leidenschaft keine Wünsche offen lassen. Die Weißrussen erinnern an die Anfänge der zweiten Welle, führen zurück in jene Zeiten, in denen Black Metal noch ein echter Mythos war und bleiben dabei so undurchdringlich und undurchschaubar, dass man sich nur schwerlich abwenden möchte - vielleicht auch aus Furcht, dass dieses in Kürze entstehende Gefühl nicht wieder zurückkehren möchte.

"Cryptic Rites Of Necromancy" ist vielleicht nur eine weitere Momentaufnahme im bis dato noch überschaubaren Katalog von PA VESH EN, dort aber ein weiterer Release mit Signalwirkung: Der einstige Ostblock beherbergt noch so viele Talente, die in der musikalischen Zeitrechnung noch nicht mit dieser bedeutsamen Phase des extremen Metals abgeschlossen haben. Und so lange sie die Qualität mitbringen, die auch auf dieser EP zur Schau gestellt wird, will man auch gar nicht weiter mit der Zeit gehen!