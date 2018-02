Zwischen Langeweile und purem Hörspaß

Bereits der Bandname und der Albumtitel lassen auf die Herkunft dieser Formation schließen. PAARA stammt offensichtlich aus Finnland und "Riiti" stellt bereits die zweite Veröffentlichung der Band dar. Dabei handelte es sich anfangs nur um ein Zwei-Mann-Projekt. Doch nachdem PAARA 2012 eine digitale Single veröffentlichte und sehr gute Reaktionen einheimsen konnten, entschlossen sich Zvartus und Helmouth dazu, PAARA zu einer vollwertigen Band zu formen. Jetzt liegt mit "Riiti" also das zweite Album vor.

Aber Moment: Album? Auf "Riiti" sind gerade einmal vier Songs vorhanden!? Ist das nicht eher eine EP? Ein genauerer Blick auf die einzelnen Stücke zeigt aber, dass die Gesamtspieldauer bei 42 Minuten liegt. Alleine der Opener 'Viimeinen Virta' ist bereits gute 15 Minuten lang. Und hier zeigt sich auch gleich das größte Problem an "Riiti": Der Opener ist so lang, und, ich muss leider auch sagen, die ersten ca. sechs bis sieben Minuten ziemlich langweilig. Klar, es soll Atmosphäre aufgebaut werden und irgendwie will man vielleicht auch darstellen, warum man seine Musik als Mischung aus Black und Folk Metal darstellt. Aber das habe ich schon bei vielen anderen Bands deutlich besser erlebt. PAARA zieht den Auftakt einfach zu sehr in die Länge. Aber: In dem Augenblick, in dem aus cleanen Vocals fiese Screams werden, wird "Riiti" langsam interessant. Und wenn dann der vertraute Black Metal losbricht, ist PAARA nicht mehr aufzuhalten. Hier zeigt sich die Stärke der Finnen: Schnelle Blasts, gepaart mit melodischen Gitarren und fiesen Vocals. Und dann kommen auch hier Folk-Metal-Passagen durch und sorgen für Abwechslung.

'Hurmeen Hauta' legt anschließend zum Glück ohne Vorgeplänkel los und das Riffing erinnert erstmal auf ganzer Linie an DISSECTION. Dieser Eindruck hält aber nicht so lange, als dass man PAARA vorwerfen müsste, die Schweden zu kopieren. 'Suon Sydän' fängt dann wieder ruhiger an, mit Akkustikgitarre und klaren Vocals, aber nicht so langatmig wie beim Opener und vor allem einfach besser! Zudem liefern die Finnen hier eine gekonnte Mischung aus Midtempo und Highspeed. So macht Black Metal Spaß! 'Kuiskaus Pimeästä' liefert dann nochmal eine ständige Abwechslung zwischen langsamen Parts und schnellen Passagen. Hier sind mir die langsamen Abschnitte wieder etwas zu sehr in die Länge gezogen.

Man hört auf "Riiti" sowohl die Stärken als auch die Schwächen von PAARA. In langsamen Passagen zieht die Band die Songs zu sehr in die Länge und wandert dabei an der Grenze zur Langeweile. Treten die Finnen jedoch mal aufs Gaspedal ist die drohende Langeweile wie weggeblasen und "Riiti" wird zum wahren Spaß. Ich hoffe, dass PAARA zukünftig auf kürzere Songs mit kürzeren ruhigen Passagen setzt und auf seine Stärken vertraut. Dann traue ich der Band noch einiges zu.