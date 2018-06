Cool weil irgendwie anders!

Dass die Jungs von DAS PACK gehörig einen am Sender haben, kann man angesichts der ziemlich schrägen Texte ihres neuen Albums sofort unterstreichen. Doch ihr ausgefallener Ansatz, der musikalische Grenzenlosigkeit propagiert und gleichzeitig den lyrischen Wahnsinn einbezieht, ist das Schwert, mit dem die Band souverän die Schlacht ziehen kann - denn je bekloppter die Herren agieren, desto cooler ist am Ende der Ouput.

Nach dem vergleichsweise konventionellen Indie-Rocker 'Bessere Zeiten' gibt es mit dem relaxten Quatsch-Popper 'Creme dich ein' eine erste Kostprobe der etwas bizarren Wortspiele, mit denen DAS PACK mindestens die Hälfte der Ernte einfahren kann. Denn auch wenn man mal etwas herkömmlicher zur Sache geht und recht standesgemäße Punk-Rocker wie 'Hartgekochtes Herz' serviert, ist immer noch eine intelligente Redewendung zur Stelle, die das Eis bricht - genauso in der eigenwilligen Ballade 'Kakteenhandel-Norddeutschland', die nach einer kurzen Explosion ebenfalls dem Punk verfällt.

Die Unberechenbarkeit, mit der all das einwirkt, ist schließlich die zweite entscheidende Trumpfkarte von "Intelligentes Leben". Da darf es auch mal eine extrem schnelle Abfahrt wie 'Ohne Gefühl' oder ein fast schon Nu-Metal-tauglicher Groove im gleichen Track sein, und obschon die Kontraste oftmals verrückt erscheinen, so passen sie am Ende wieder wunderbar zusammen und beschreiben eben genau das, was DAS PACK auch nach außen tragen möchte: intelligentes Songwriting mit vielen alten Bekannten, die hier auf ganz neue Art und Weise zusammenfinden. Denn auch wenn "Intelligentes Leben" im Kern ein Punk-Album ist, so lässt es sich auf keinen Fall zu starr eingrenzen. Und egal wie die Band es anpackt: Es ist irgendwie immer saucool!

Anspieltipps: Ohne Gefühl, Kakteenhandel-Norddeutschland, Nur die Ruhe