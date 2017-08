Rogga Johansson again - 'nuff zaid!

Es macht womöglich gar keinen Unterschied mehr, unter welchem Banner Rogga Johansson neues Material veröffentlicht, denn seine Handschrift ist so klar und deutlich, dass man irgendwann ohnehin wieder sämtliche Parallelen ziehen und feststellen würde, dass sich die unzähligen Projekte des schwedischen Death-Metal-Verrückten irgendwie doch alle gleichen - ohne dabei jemals einen Qualitätsverlust hinnehmen zu müssen. Das Lieblingskind ist und bleibt jedoch PAGANIZER, genau die Band, mit der Johansson vor gut und gerne 20 Jahren den wichtigsten Teil seiner Karriere angeschoben hat und die bis heute auch die stärkste Combo ist, mit der der Mastermind veröffentlicht.

Und genau diese Truppe bringt nach etwas längerer Pause (eigentlich ja ein Fremdwort im Duden des Bandleaders) wieder eine neue Dampfwalze auf den Markt, die genau so viele Überraschungsmomente bereithält wie die übrigen PAGANIZER-Veröffentlichungen: nämlich gar keine. Die Band röhrt und ballert in feinster Elchtod-Manier, sie wirft mit herrlich dreckigen Grooves um sich, variiert zielsicher die Geschwindigkeit und setzt die Brutalität genau dort durch, wo sie am ehesten gefordert wird. Muss man also zu "Land Of Weeping Souls" überhaupt noch viel sagen? Nein, muss man eigentlich nicht, denn Rogga Johansson ist nicht nur Mitglied vieler einschlägiger Bands, sondern auch ein qualitätsbewusstes Trademark, das als Sticker auf jedem Death-Metal-Album eine gewisse Sicherheit bietet. Und diese Sicherheit ist einees der vielen schätzenswerten Merkmale der neuen PAGANIZER-Scheibe, die gewohnt souverän und durchschlagskräftig über die Zielline saust und ihre Aufgabe zum x-ten Mal sehr gut macht!

Anspieltipps: Land Of Weeping Souls, Your Suffering Will Be Legendary, The Buried Undead