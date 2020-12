Ein Klassiker feiert Geburtstag

20 Jahre hat "The Perfect Element, Part I" von PAIN OF SALVATION jetzt schon auf dem Buckel und so gibt es nun, man möchte fast schon sagen natürlich, einen Re-Release. Inhaltlich hat Kollege Holger Andrae bereits vor vielen, vielen Monden alles Relevante in seiner fantastischen Rezension geschrieben. Daher begnüge ich mich an dieser Stelle damit hinzuzufügen, dass er vollumfänglich richtig liegt.

Diese Veröffentlichung wurde nicht nur neu gemastert, sondern auch neu gemischt. Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich audiophil bin und in dieser Hinsicht vielleicht der falsche Rezensent für diese Version, aber ich habe nicht nur beide Versionen des Albums hintereinander gehört, sondern bin sogar Song für Song das Original und den Remix durchgegangen. Das Ergebnis: In meinen Ohren sind die Unterschiede wirklich marginal. An der einen oder anderen Stelle wird ein Instrument etwas mehr in den Fokus gerückt, das vorher weniger im Mittelpunkt stand, aber dass plötzlich ganze Sounds aus der Versenkung geholt werden, die man vorher schlicht überhört hat, ist mir zumindest nicht aufgefallen.

Neben dem neuen Mix des Albums gibt es mit 'Epilogue' noch einen zusätzlichen Song, der nicht auf dem Ursprungswerk zu finden war. Ein orchestrales Instrumental, das noch einmal das Hauptmotiv aufgreift und als Ausklang nach 73 Minuten wirklich gut passt, auch wenn es natürlich ungewohnt ist, wenn nach dem Titelsong noch eine Nummer erklingt. Darüberhinaus gibt es noch eine Bonus-CD, die mit sehr guten Live-Versionen von 'Ashes', 'Used', 'Falling' und 'The Perfect Element', einer Instrumental-Version von 'Ashes', einem 80-sekündigem 'Her Voices'-Outtake und einem 30-sekündigen Song namens 'Absolute Kromata' ausgestattet ist.

Was bleibt, ist, dass "The Perfect Element, Part I" der großartige Vorbote zum absoluten Meisterwerk "Remedy Lane" war und die Band zu der Zeit das Nonplusultra im Progressive Metal darstellte. Von daher muss hier jeder Prog-Fan zugreifen, der das Album immer noch nicht kennt. Wahre Fans werden schon zum Mix-Vergleich in die Tasche langen.