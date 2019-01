Guter Einstand mit feinem Alternative-Stoff

Einen ziemlich eigenbrötlerischen, letzten Endes aber trotzdem nicht unkonventionellen Mix aus modernen Hardrock-Tönen und verschiedenen Alternative-Einsprengseln haben die Italiener von PAIN THERAPY auf ihrem Debüt gewählt, und irgendwie ist es der Band dabei gelungen, das ständige, anhaltende Gedankenspiel zu generieren, bei dem man nie so recht weiß, ob das jetzt wirkllich überzeugend oder doch eher bieder ist, was auf "Pain Therapy" platziert wurde. Das gleichnamige Debüt hat so manchen wirklich schönen Rocksong an Bord, arbeitet hier mit einigen völlig kitschfreien Harmonien, ist aber gleichermaßen gut mit feinen Heavy-Rockern und Kompositionen bestückt, in denen die Schnittmenge von BUSH und NICKELBACK gar nicht so weit entfernt ist. Warum also hadern?

Nun, der Punkt ist, dass die Melodien nicht immer richtig sitzen und die Band keinen durchgängigen Qualitätsnachweis liefert. Hin und wieder wollen die Kompositionen nicht so recht zünden, weil entweder die erfrischende Power hinter den Songs nicht vorzufinden ist oder die Gefühlswelten nicht eins zu eins auf den Hörer übertragen werden können. Oder kurz gesagt: nicht jeder Song von "Pain Therapy" bleibt auch längerfristig im Gedächtnis.

Allerdings hat die Band in der Summe genügend ansprechendes Material am Start, um die besagte Zielgruppe zu befriedigen. Vor allem das verschleppte 'King Of Love', das semi-balladeske 'This Is Your Song' und das angenehm goovige 'Imprisoned In Golden Cage' sind Alternative-Geschichten für Genießer und untermauern die vorhandenen Fertigkeiten dieser jungen Italiener. Und auch das beschwingte 'What Happened To My Mind' und das furztrockene 'Gummo' will man nicht mehr missen. Ziel der Band sollte daher sein, die possitiven Eindrücke auf Albumdistanz zu etablieren und auch zu festigen; "Pain Therapy" ist ein guter erster Release, aber die Luft nach oben ist noch recht voluminös!

Anspieltipps: Gummo, King Of Love