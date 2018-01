Lahme Psychedelic-Platte

"Energy Exploded" ist ein äußerst merkwürdiger Release, und PAISLEY WEST eine ziemlich schräge Truppe. Die Band aus Missouri hat sich dem psychedelischen Sound der 70s verschrieben und geht auch voll und ganz darin auf, eigenwillige Harmonien und eindringliche Tastensounds zu kreieren, doch sowohl die lethargische Stimme der Namensgeberin als auch die seltsamen Arrangements haben nur wenige Schlüsselreize, mit denen man sich auf Dauer anfreunden könnte. Oder einfacher gesagt: Dieses Album ist von Anfang an verdammt langweilig.

Die schrillen Melodien geben schon in den ersten Nummern Rätsel auf, die elegische Präsenz der Band verhindert derweil, dass man dem Albumtitel in irgendeiner Form gerecht werden könnte, und da Frontdame Paisley eigentlich ständig die dominante Position übernimmt und die instrumentalen Ergüsse ihrer Kollegen folglich zweitrangig sind (und auch so produziert wurden), wirkt das Ganze extrem beliebig und kaum ambitioniert - gerade so wie eine Platte, die man mal eben nebenbei, aber eben nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit aufgenommen hat.

Für den einen oder anderen Hippie mag auf "Energy Exploded "vielleicht etwas zu finden sein - wer jedoch ernsthaft auf Psychedelic Rock abfährt und die 70er hier als Maßstab aller Retro-Bemühungen betrachtet, kann auf diesen Silberling getrost verzichten.